Drámai számokat közölt az orosz olajóriáis
Drámai számokat közölt az orosz olajóriáis

A Lukoil, Oroszország második legnagyobb olajtermelője jelentős nyereségcsökkenést könyvelt el 2025 első félévében.

A vállalat pénteki közlése szerint 2025 első hat hónapjában nettó nyeresége 51 százalékkal, 287 milliárd rubelre csökkent az előző év azonos időszakához képest.

A Lukoil bevétele szintén visszaesett, 16 százalékkal 3,6 billió rubelre mérséklődött.

