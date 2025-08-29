  • Megjelenítés
Drámai térkép: kettészakadt az ország
Gazdaság

Portfolio
10-15 fokos kontraszt alakult ki a nyugati és a keleti régiók között - írja az Időkép.  

Megérkezett a csapadék első hulláma a Nyugat-Dunántúlra, amelyet egyelőre csak néhány helyen kísér villámlás, viszont alaposan lehűtötte a levegőt: a

Balatontól nyugatra sok helyen 20 fok alá csökkent a hőmérséklet.

A záporok, zivatarok érkezése előtt az egész országban kánikula tombolt, nem voltak ritkák a 35-37 fok közötti értékek sem. 

meteorita-hom

A nyugati-délnyugati szelet a Dunántúlon már erős, helyenként viharos, 60 km/órát meghaladó lökések kísérik, a Balaton mindhárom medencéjében másodfokú viharjelzés van.

csapadéksáv este háromnegyed 7 magasságában nagyjából a Nagykanizsa-Bakony-Győr vonalon járt és haladt tovább kelet, északkelet felé.

Kettészakadt az ország időjárása

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

