Elfogadták: jönnek az újabb hiánycsökkentő intézkedések Romániában

A kormányülést követő sajtótájékoztatón Ilie Bolojan román miniszterelnök elmondta: az elfogadott intézkedések között szerepel a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatárának 65 évre emeléséről szóló tervezet, amely megszabja, hogy a nyugdíj összege nem haladhatja meg az utolsó fizetés 70 százalékát. Az érintettek tiltakozását és részleges munkabeszüntetését kiváltó eredeti tervezethez képest annyi engedményt tett a kabinet, hogy egy tízéves átmeneti időszakot szabott meg a - jelenleg 48 éves nyugdíjkorhatár - fokozatos emelésére.
Egy másik jogszabály előírja, hogy 30 százalékkal csökkentik a pénzügyi felügyelet (ASF), az energiaszabályozó hatóság (ANRE) és a távközlési hatóság (ANCOM) vezetőinek juttatásait, ugyanakkor a szakértői állasok 10, illetve az adminisztrációs állások 30 százalékát felszámolják.
Az adóügyi intézkedések sorában megadóztatják a Romániában tevékenykedő multinacionális cégek vállalatcsoporton belüli mesterséges kifizetéseit, amelyeket adóalapjuk csökkentésére használtak,
valamint növelik a tőzsdei hozamokra kivetett adót.
Nyugták kiállítására és - az adóhatósághoz bekötött - pénztárgép használatára kötelezik azokat az ingatlantulajdonosat, akik egy hónapnál rövidebb időre adnak bérbe szálláshelyeket, és emelik a lakbérekből származó bevételek adóterheit. Megnövelik a társaságok bejegyzéséhez szükséges törzstőke értékét, emelik az egyéni vállalkozók által befizetendő egészségbiztosítási járulék összegét és 25 lejes (megközelítőleg 2000 forint) illetéket vetnek ki minden Európai Unión kívülről érkező, 150 eurós értékhatár alatti, és így vámmentesen behozott küldeményre.
A bukaresti négypárti koalíciós kormány a második deficitcsökkentő csomagot hat különálló kisebb csomagra bontotta, hogy amennyiben valamelyik intézkedését alaptörvénybe ütközőnek minősítené az alkotmánybíróság,
legalább részlegesen be lehessen vezetni a takarékossági, illetve adóügyi intézkedéseket.
A kormány külön tervezetet dolgozott ki a közigazgatás, a különnyugdíjak, az egészségügy, az állami vállalatok és a közintézmények terén bevezetendő kiadáscsökkentésre, illetve az adóbevételek növelésére. Így a kabinet egyszerre hat törvénytervezet életbe léptetésre akar jövő héten úgynevezett "kormányzati felelősségvállalást" bejelenteni, ami azt jelenti, hogy az érintett tervezetről a parlementi nem rendez érdemi vitát, életbe léptetését pedig csak a kormány megbuktatásával tudja megakadályozni.
Az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik EP-képviselője pénteken közölte, hogy ebben az esetben az ellenzék hat külön bizalmatlansági indítványt terjeszt a parlament elé.
Ilie Bolojan a kormányinfón elmondta:
a hat tervezet közül egyelőre ötöt fogadott el a kormány,
míg a közintézményeket érintő intézkedéseket vasárnap tervezik véglegesíteni.
