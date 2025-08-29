  • Megjelenítés
Elképesztő mértékben felpörög a sportfogadás-biznisz
Elképesztő mértékben felpörög a sportfogadás-biznisz

Az amerikai sportfogadási piac rekordnövekedésre számít az NFL-szezonban, miközben a hatóságok fokozzák a fellépést az illegális fogadóirodák ellen - írta a CNBC.

Az amerikai futballszezon kezdetével a fogadóirodák készülnek az év legnagyobb lehetőségére, hogy új ügyfeleket szerezzenek és növeljék a fogadási alapot. Az Amerikai Szerencsejáték Szövetség becslései szerint

az amerikaiak rekordnak számító 30 milliárd dollárt fognak elkölteni legális fogadásokra az idei NFL-szezonban,

ami 8,5%-os növekedést jelent a tavalyi évhez képest.

A piac legnagyobb szereplői, a Flutter tulajdonában lévő FanDuel és a DraftKings növekvő versennyel néznek szembe a BetMGM és a Caesars részéről. Új belépők is megjelennek, például az online brókercég Robinhood, amely a Kalshival együttműködve kínál futball-előrejelzési piacokat.

A legnagyobb fenyegetést azonban az offshore, engedély nélküli fogadóirodák jelentik,

mint a Bovada, MyBookie és BetOnline. Az ügyészek egyre határozottabban lépnek fel ezek ellen.

Los Angeles város ügyésze csütörtökön polgári jogi eljárást indított a Stake.us online nyereményjáték-kaszinó üzemeltető és 20 kapcsolódó vállalat, köztük a tőzsdén jegyzett Evolution ellen. Az úttörő perben az ügyészek illegális szerencsejáték-üzemeltetéssel vádolják a cégeket, és kérik a bíróságot, hogy zárja be a működésüket és térítse vissza a játékosok veszteségeit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

