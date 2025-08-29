  • Megjelenítés
Ismét páros lábbal szállt bele a megújuló energiába Donald Trump
Ismét páros lábbal szállt bele a megújuló energiába Donald Trump

Az amerikai közlekedési minisztérium 679 millió dollárnyi támogatást vont meg tizenkét tengeri szélerőmű-projekttől, ami Donald Trump elnök megújuló energia elleni kampányának legújabb lépése - jelentette a Cnbc.

Sean Duffy közlekedési miniszter pénteki közleménye szerint a "pazarló szélerőmű-projektek olyan erőforrásokat használnak fel, amelyeket Amerika tengeri iparának felélesztésére lehetne fordítani". A minisztérium tájékoztatása alapján

a felszabaduló forrásokat kikötők és egyéb infrastruktúra fejlesztésére csoportosítják át.

A szélipar már Trump hivatalba lépése óta célkeresztben van, de az adminisztráció az utóbbi napokban fokozta támadásait. A belügyminisztérium múlt héten leállíttatta a dán Orsted vállalat Revolution Wind projektjét New-England partjainál, annak ellenére, hogy a teljes engedélyezési folyamaton átesett projekt már 80%-ban elkészült. Az Orsted részvényei rekord mélypontra zuhantak a munkálatok leállítását követő hétfőn.

Trump a múlt héten kijelentette, hogy

kormányzata nem fog nap- vagy szélerőmű projekteket jóváhagyni az Egyesült Államokban.

A megújuló energia ágazat vezetői figyelmeztetnek, hogy az elnök kampánya az energiaárak meredek emelkedéséhez vezethet.

A most visszavont támogatások között szerepel többek között a marylandi Baltimore-ban található Sparrows Point acélipari kikötőfejlesztés (47,4 millió dollár), a connecticuti Bridgeport kikötőhatósági projekt (10,5 millió dollár), valamint a kaliforniai Humboldt Bay tengeri szélerőmű projekt, amely a legnagyobb tétel volt 426,7 millió dollárral. További megszüntetett projektek közé tartozik a massachusettsi Salem szélerőmű kikötő (33,8 millió dollár), az Erie-tavi megújuló energia projekt (11 millió dollár) és az észak-karolinai Radio Island vasúti fejlesztés (1,7 millió dollár).

