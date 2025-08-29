  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Szombaton továbbra sem készülhetünk változásra a nagykereskedelmi üzemanyagárak tekintetében - írja a holtankoljak.

A benzin és a gázolaj ára is változatlan marad.

A mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.08.29-én): 

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 593 Ft/liter
