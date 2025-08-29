Itt az ország, amely adót fizet az állampolgárainak, ha dolgoznak

Thaiföld pénzügyminisztere, Pichai Chunhavajira bejelentette, hogy 2027-től bevezetik a negatív jövedelemadó rendszerét, amelyhez minden állampolgárnak adóbevallást kell majd készítenie. A cél az alacsony jövedelműek pontos azonosítása és közvetlen támogatása:

aki az évi 60 ezer bahtos (600 ezer forintos) adózási küszöb alatt keres, az jövedelmének arányában állami pénzt kap.

Jelenleg a 67 milliós lakosságból mindössze 10 millió fő van a rendszerben, és közülük csak 4 millió fizet ténylegesen adót.

A kormány a negatív jövedelemadóval egységesítené a szociális támogatásokat, például a korábbi, évi 60 milliárd bahtot (600 milliárd forintot) elérő mezőgazdasági támogatások helyett közvetlen, jövedelemfüggő transzfereket vezetne be. A thai kormány szerint ez hatékonyabb célzást tesz lehetővé, és ösztönözné a munkavállalást, mert minél magasabb a kereset, annál nagyobb támogatás jár egészen a küszöbig.

A tervek között szerepel az általános forgalmi adó emelése is, amely jelenleg 7 százalék, és több mint húsz éve változatlan.

Az új kulcs a fogyasztási szerkezethez igazodna, és a többletbevételt infrastrukturális fejlesztésekre, például tömegközlekedésre, oktatásra és egészségügyre fordítanák. Pichai szerint a magas jövedelműek, akik többet fogyasztanak, arányosan nagyobb részt vállalnának az adóterhekből, miközben az alacsony jövedelműeket kompenzációs intézkedésekkel (például rezsi- és közlekedési kedvezményekkel) védenék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images