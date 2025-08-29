Kiderült az igazság az európai kamatok jövőjéről

Az euróövezeti fogyasztók inflációs várakozásai júliusban nagyrészt stabilak maradtak, az Európai Központi Bank 2%-os célértékén vagy afölött - derül ki az EKB pénteken közzétett felméréséből.

Az EKB múlt hónapban 2%-on hagyta az irányadó kamatát, és a piaci várakozások szerint szeptember 11-én, a következő kamatdöntéskor is így tesz majd, mielőtt ősszel folytatódnának a további kamatcsökkentésről szóló tárgyalások, különösen ha az amerikai vámok hatására gyengülne a gazdaság.

A központi bank havi fogyasztói várakozásokat vizsgáló felmérése szerint a válaszadók mediánja a következő 12 hónapra átlagosan 2,6%-os inflációt vár.

Ez megegyezik a júniusi értékkel, és jóval magasabb az EKB saját előrejelzéseinél.

A három évre előretekintő inflációs várakozások 2,5%-ra emelkedtek a júniusi 2,4%-ról, míg az öt évre előretekintő érték változatlanul 2,1% maradt, immár nyolcadik egymást követő hónapban.

Az EKB egy nem pontosan meghatározott középtávú időszakra, körülbelül három évre vonatkozóan 2%-os inflációs célt tűzött ki.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock