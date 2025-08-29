  • Megjelenítés
Lassult a francia infláció
Gazdaság

Lassult a francia infláció

Portfolio
Az előzetes adatok szerint a fogyasztói árak 2025 augusztusában 0,9 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, a júliusi 1,0 százalék után Franciaországban – számolt be az INSÉÉ francia statisztikai hivatal.

Az infláció lassulását főként a szolgáltatások, különösen a közlekedés árainak mérséklődése magyarázza.

Az energiaárak viszont havi szinten ismét csökkentek, elsősorban a kőolajtermékek olcsóbbá válása miatt, de a júliusinál lassabb ütemben (-6,2% az előző havi -7,2% után).

Az élelmiszerek (+1,6%) és a dohánytermékek (+4,0%) áremelkedése változatlan maradt.

Havi összevetésben a fogyasztói árak 0,4 százalékkal nőttek augusztusban, a júliusi 0,2 százalék után. A drágulást főként a nyári leárazások utáni szezonális áremelkedés okozta a feldolgozott termékeknél, különösen a ruházati cikkeknél.

Az EU által figyelt harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) éves alapon 0,8 százalékkal emelkedett augusztusban, a júliusi 0,9 százalék után.

Havi szinten 0,5 százalékos növekedést mutatott, szemben az előző havi 0,3 százalékkal.

Az infláció szerkezete azt mutatja, hogy míg a szolgáltatások és a feldolgozott termékek fékezik az áremelkedést, az élelmiszerek és a dohánytermékek stabilan tartják felfelé az indexet. Az energiaárak csökkenése lassul, ami a következő hónapok inflációs folyamataiban kulcsszerepet játszhat.

Kapcsolódó cikkünk

Bajban van a német fogyasztás

Olyan politikai káosz jöhet, ami évekre megbéníthatja Európát

Nagyot csökkent a német termelői infláció

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
christopher waller
Gazdaság
Kimondta Trump kedvence a Fed-ből, mikor és mennyit kell vágni a kamatokon
Pénzcentrum
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility