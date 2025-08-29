Lassult a francia infláció

Az infláció lassulását főként a szolgáltatások, különösen a közlekedés árainak mérséklődése magyarázza.

Az energiaárak viszont havi szinten ismét csökkentek, elsősorban a kőolajtermékek olcsóbbá válása miatt, de a júliusinál lassabb ütemben (-6,2% az előző havi -7,2% után).

Az élelmiszerek (+1,6%) és a dohánytermékek (+4,0%) áremelkedése változatlan maradt.

Havi összevetésben a fogyasztói árak 0,4 százalékkal nőttek augusztusban, a júliusi 0,2 százalék után. A drágulást főként a nyári leárazások utáni szezonális áremelkedés okozta a feldolgozott termékeknél, különösen a ruházati cikkeknél.

Az EU által figyelt harmonizált fogyasztóiár-index (HICP) éves alapon 0,8 százalékkal emelkedett augusztusban, a júliusi 0,9 százalék után.

Havi szinten 0,5 százalékos növekedést mutatott, szemben az előző havi 0,3 százalékkal.

Az infláció szerkezete azt mutatja, hogy míg a szolgáltatások és a feldolgozott termékek fékezik az áremelkedést, az élelmiszerek és a dohánytermékek stabilan tartják felfelé az indexet. Az energiaárak csökkenése lassul, ami a következő hónapok inflációs folyamataiban kulcsszerepet játszhat.

