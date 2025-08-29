Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt szja-terveit - kiszámoltuk, mit jelent ez

Magyar Péter számpéldákkal illusztrálta a Tisza Párt személyijövedelemadó-elképzeléseit, ebből pedig kiszámíthatóvá vált a tervezett adótábla.

Magyar Péter a Facebook-oldalán videóban adott tájékoztatást a Tisza Párt személyi jövedelemadó terveiről.

Eszerint az átlagbérig a jelenleginél alacsonyabb terhelés érné az adófizetőket, azután pedig ugyanannyi.

(Az adóelképzelés váratlan közzététele bizonyára azzal van összefüggésben, hogy az Index a héten közreadott egy tervezetet, ami a lap állítása szerint a Tisza Párt adóemelési elképzeléseit tartalmazza. Eszerint a párt a kormányra kerülése esetén csak egy szűk sávban érvényesítené a mostani 15%-os szja kulcsot, utána két lépcsőben érdemben magasabb elvonást léptetne érvénybe. Magyar Péter a cikk megjelenése után már cáfolta, hogy a Tisza Párt ilyen adótáblát tervezne.)

Magyar a terveiről az alábbi információkat osztotta meg:

A minimálbért keresőknél a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó adójóváírással 9%-ra csökken. (Ezzel a minimálbért keresőknek havi 20 ezer, évi 240 ezer forinttal kevesebb adót kellene fizetniük.)

keresőknél a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó adójóváírással 9%-ra csökken. (Ezzel a minimálbért keresőknek évi 240 ezer forinttal kevesebb adót kellene fizetniük.) Egy havi 420 ezer forintos bruttó fizetésű ember havi 15 ezer forinttal fizetne kevesebb adót,

forintos bruttó fizetésű ember havi 15 ezer forinttal fizetne kevesebb adót, míg 500 ezer forintos fizetésnél havi 10 ezer forint lesz a megtakarítás.

forintos fizetésnél forint lesz a megtakarítás. 625 ezer forintos (medián) kereset mellett havi 5 ezer forinttal több marad a munkavállaló zsebében.

forintos (medián) kereset mellett havi forinttal több marad a munkavállaló zsebében. Az átlagbér felett keresőknek marad a 15 %-os személyi jövedelemadó kulcs, vagyis az ő nettó keresetük a tervezett adóváltozás hatására nem változna.

Ezekből a paraméterekből elég jól kiszámolható, hogy milyen adótáblával számol a Tisza Párt. A Portfolio kalkulációi szerint a jelenlegi szja-rendszerhez képest annyi lesz a különbség, hogy az átlagbérig egy elfogyó adójóváírás segítségével visszaállítaná az adórendszer progresszivitását, vagyis a minimálbér és az átlagbér között fokozatosan emelné az effektív szja-kulcsot 9-ről a jelenleg érvényes 15%-ra. Ehhez az kell, hogy a minimálbéres foglalkoztatott a 15%-os szja-terheléséből havi 20 ezer forintot leírhasson, majd minden egyes 10 ezer forintos havi bruttó jövedelememelkedésnél az adójóváírás 500 forinttal csökken. Ezzel a megoldással lehet ugyanis nagyon jól közelíteni az adóterhelésnek azt az ívét, ami a Magyar Péter által közölt példákból kirajzolódik.

Ha mindehhez hozzáadjuk még a 18,5%-os szociális hozzájárulást, ami az szja-n felül a bruttó bért terheli, az alábbi adóterhelést láthatjuk:

Érdemes megjegyezni, hogy ez a számítás csak az szja-rendszer alapjaira koncentrál, a gyerekkedvezmények, az anyák adómentessége és egyéb faktorok nincsenek figyelembe véve. Ezekről csak annyit tudunk, hogy a Tisza Párt szerint ezeken nem változtatna.

Ha csak az adócsökkenés mértékére koncentrálunk, akkor az alábbi egyszerű kép rajzolódik ki az elfogyó adójóváírás eredményeképp:

Ez az adóterv tartalmaz 9%-os terhelést is, ennyiben hasonlít Magyar Péter azon korábban bejelentett elképzeléséhez, ami szerint 9%-os szja-t szeretne, bár ez távolról sem általános érvényű, csak a minimálbéresekre érvényes teljes egészében, és kétmillió embernek jelentene kisebb-nagyobb adómérséklődést. Ugyanakkor a terv nagyon messze áll az Index által közölt adótáblától.

A bejelentés az adócsökkentés költségvetési hatásaira nem tér ki konkrétan. Ennek kapcsán csak az derült ki, hogy a Tisza-kormány az 5 milliárd forint feletti vagyonokra bevezetné az évi 1 %-os vagyonadót, és szerintük ez majdnem fedezi a bevételkiesést.

A fentieken túl Magyar Péter megismételte korábban már közzétett egyéb elképzeléseit:

az egészséges élelmiszereket és a tűzifát terhelő áfakulcs 27-ről 5 %-ra csökkenne,

a gyógyszerek áfamentessé válnának.

