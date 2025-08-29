  • Megjelenítés
Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt szja-terveit - kiszámoltuk, mit jelent ez
Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt szja-terveit - kiszámoltuk, mit jelent ez

Portfolio
Magyar Péter számpéldákkal illusztrálta a Tisza Párt személyijövedelemadó-elképzeléseit, ebből pedig kiszámíthatóvá vált a tervezett adótábla.

Magyar Péter a Facebook-oldalán videóban adott tájékoztatást a Tisza Párt személyi jövedelemadó terveiről.

Eszerint az átlagbérig a jelenleginél alacsonyabb terhelés érné az adófizetőket, azután pedig ugyanannyi.

(Az adóelképzelés váratlan közzététele bizonyára azzal van összefüggésben, hogy az Index a héten közreadott egy tervezetet, ami a lap állítása szerint a Tisza Párt adóemelési elképzeléseit tartalmazza. Eszerint a párt a kormányra kerülése esetén csak egy szűk sávban érvényesítené a mostani 15%-os szja kulcsot, utána két lépcsőben érdemben magasabb elvonást léptetne érvénybe. Magyar Péter a cikk megjelenése után már cáfolta, hogy a Tisza Párt ilyen adótáblát tervezne.)

Magyar a terveiről az alábbi információkat osztotta meg:

  • A minimálbért keresőknél a jelenlegi 15%-os személyi jövedelemadó adójóváírással 9%-ra csökken. (Ezzel a minimálbért keresőknek havi 20 ezer, évi 240 ezer forinttal kevesebb adót kellene fizetniük.)
  • Egy havi 420 ezer forintos bruttó fizetésű ember havi 15 ezer forinttal fizetne kevesebb adót,
  • míg 500 ezer forintos fizetésnél havi 10 ezer forint lesz a megtakarítás.
  • 625 ezer forintos (medián) kereset mellett havi 5 ezer forinttal több marad a munkavállaló zsebében.
  • Az átlagbér felett keresőknek marad a 15 %-os személyi jövedelemadó kulcs, vagyis az ő nettó keresetük a tervezett adóváltozás hatására nem változna.

Ezekből a paraméterekből elég jól kiszámolható, hogy milyen adótáblával számol a Tisza Párt. A Portfolio kalkulációi szerint a jelenlegi szja-rendszerhez képest annyi lesz a különbség, hogy az átlagbérig egy elfogyó adójóváírás segítségével visszaállítaná az adórendszer progresszivitását, vagyis a minimálbér és az átlagbér között fokozatosan emelné az effektív szja-kulcsot 9-ről a jelenleg érvényes 15%-ra. Ehhez az kell, hogy a minimálbéres foglalkoztatott a 15%-os szja-terheléséből havi 20 ezer forintot leírhasson, majd minden egyes 10 ezer forintos havi bruttó jövedelememelkedésnél az adójóváírás 500 forinttal csökken. Ezzel a megoldással lehet ugyanis nagyon jól közelíteni az adóterhelésnek azt az ívét, ami a Magyar Péter által közölt példákból kirajzolódik.

Ha mindehhez hozzáadjuk még a 18,5%-os szociális hozzájárulást, ami az szja-n felül a bruttó bért terheli, az alábbi adóterhelést láthatjuk:

Érdemes megjegyezni, hogy ez a számítás csak az szja-rendszer alapjaira koncentrál, a gyerekkedvezmények, az anyák adómentessége és egyéb faktorok nincsenek figyelembe véve. Ezekről csak annyit tudunk, hogy a Tisza Párt szerint ezeken nem változtatna.

Ha csak az adócsökkenés mértékére koncentrálunk, akkor az alábbi egyszerű kép rajzolódik ki az elfogyó adójóváírás eredményeképp:

Ez az adóterv tartalmaz 9%-os terhelést is, ennyiben hasonlít Magyar Péter azon korábban bejelentett elképzeléséhez, ami szerint 9%-os szja-t szeretne, bár ez távolról sem általános érvényű, csak a minimálbéresekre érvényes teljes egészében, és kétmillió embernek jelentene kisebb-nagyobb adómérséklődést. Ugyanakkor a terv nagyon messze áll az Index által közölt adótáblától.

A bejelentés az adócsökkentés költségvetési hatásaira nem tér ki konkrétan. Ennek kapcsán csak az derült ki, hogy a Tisza-kormány az 5 milliárd forint feletti vagyonokra bevezetné az évi 1 %-os vagyonadót, és szerintük ez majdnem fedezi a bevételkiesést.

A fentieken túl Magyar Péter megismételte korábban már közzétett egyéb elképzeléseit:

  • az egészséges élelmiszereket és a tűzifát terhelő áfakulcs 27-ről 5 %-ra csökkenne,
  • a gyógyszerek áfamentessé válnának.

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook oldala

