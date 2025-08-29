Megtérül Trump újraválasztásának támogatása: újabb döntéssel segíti a kriptovaluta ipart

Az amerikai kormány csütörtökön elkezdte a GDP és az infláció blokkláncokon való közzétételét. Ezzel egy újabb csatorna nyílt meg hivatalos adatok közlésére. A kormány először 9 blokkláncon osztja majd meg a mutatókat, köztük a Bitcoinon, Ethereumon, Solanán és Avalanche-on.
A lépés további jele annak, hogy az amerikai kormányzat támogatja a blokklánc és a kriptovaluták használatát és terjedését. Mindez támaszt jelenthet a kriptovaluták árfolyamának, amik mindig nagyon érzékenyen reagálnak a szabályozói bejelentésekre. A kriptósoknak azonban nem kell aggódniuk az USA vezetőinek hozzáállása miatt: egy keddi kormányülésen Howard Lutnick, a kereskedelmi miniszter azt mondta, hogy azért kezdenek el a blokkláncon keresztül is publikálni,
mert Trump a "kriptoelnök".
Úgy tűnik, hogy a republikánus elnök és az iparágban tevékenykedő cégek közt egy gyümölcsöző és anyagilag is előnyös kapcsolat kezd kialakulni. Ahhoz, hogy közzé tudják tenni az adatokat, tranzakciós díjat kell fizetniük (ún. "gas"-t a kriptós nyelvezet szerint). A fizetést a Kereskedelmi Minisztérium tisztviselői szerint a Coinbase, Kraken és Gemini kriptotőzsdéken bonyolították.
A kriptovaluta-ipar szereplői jelentős összegekkel támogatták a Trump újraválasztási kampányát,
valamint számos más, az új technológiához pozitívan viszonyuló politikust. A Kraken, a Coinbase és mások 1 millió dollárt adományoztak az elnök januári beiktatására.
A Kraken és a Gemini a következő hónapokban tervezi a tőzsdére lépését.
Mire jó ez az egész?
A lényeg, hogy ha a gazdasági adatokat közzéteszik a blokkláncokon, akkor minden azokon futó alkalmazás valós időben fel tudja használni a hiteles forrásból származó információkat. Ez sok lehetőséget nyit meg, például
- blokkláncon futó, automatizált kereskedőbotok
- inflációkövető pénzügyi eszközök
- valós idejű fogadási piacok létrehozását. (Ha például arról szól a fogadás, hogy 'az infláció magasabb lesz-e 3%-nál', akkor ezt azonnal le lehet zárni az adatok blokkláncon való megjelenésével.)
A változás a jelenlegi helyzethez képest lényegében némi gyorsaságbeli nyereség (a másodperc törtrészéről beszélünk), és egy kis plusz hitelesség, hiszen a blokkláncon elérhető adaton ott lesz a kormányzat azonosítója. A statisztikák pontossága azonban emiatt nem változik – tehát éppen az, amivel az elnök a Munkaügyi Statisztikai Hivatal vezetőjének kirúgását indokolta.
Úgy tűnik, hogy a GDP és infláció csak a kezdet, és
a kormányzati adatközlés egyre nagyobb része lehet elérhető a blokkláncokon is a jövőben.
Lutnick kedden azt mondta a szövetségi ügynökségek vezetőjének, hogy "Meg fogjuk osztani a GDP-nket a blokkláncon, hogy az emberek tudják használni a blokkláncot az adatok megosztásához, és aztán ezt az egész kormány számára elérhetővé tesszük, hogy bármelyikőtök megtehesse".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megtérül Trump újraválasztásának támogatása: újabb döntéssel segíti a kriptovaluta ipart
Lutnick szerint ő a "kriptoelnök".
Döntött, előkészíti az Egyesült Államokra mérendő csapást a legnagyobb latin-amerikai ország
Szinte borítékolható a konfliktus eszkalálódása.
Kiderült az igazság az európai kamatok jövőjéről
Meglepőek az inflás várakozások.
Trump fia szerint jöhet az 1 millió dolláros bitcoin
Hálásak a kriptós közösségnek.
Kellemes meglepetés jött a német gazdaságból
Senki nem számított rá, hogy csökken a munkanélküliség.
Újra felharsantak a vámháború kürtjei Brüsszelben
A digitális fogyasztóvédelem miatt boríthatnák az EU-USA megállapodást.
Hatalmas biznisz Kanadában: bekebelezi egy versenytársát a pénzügyi óriás
Készpénzért megveszik az egész vállatot.
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor az tetszett benne, hogy amit mondtak a következő évre, azt kb. hozták is. Na, ez most egy k
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is elindítják saját ajánlataikat - de pontosan hol és hogyan lehet igényelni, mik lesznek a konkrét fe
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?