Megtérül Trump újraválasztásának támogatása: újabb döntéssel segíti a kriptovaluta ipart

Az amerikai kormány csütörtökön elkezdte a GDP és az infláció blokkláncokon való közzétételét. Ezzel egy újabb csatorna nyílt meg hivatalos adatok közlésére. A kormány először 9 blokkláncon osztja majd meg a mutatókat, köztük a Bitcoinon, Ethereumon, Solanán és Avalanche-on.

A lépés további jele annak, hogy az amerikai kormányzat támogatja a blokklánc és a kriptovaluták használatát és terjedését. Mindez támaszt jelenthet a kriptovaluták árfolyamának, amik mindig nagyon érzékenyen reagálnak a szabályozói bejelentésekre. A kriptósoknak azonban nem kell aggódniuk az USA vezetőinek hozzáállása miatt: egy keddi kormányülésen Howard Lutnick, a kereskedelmi miniszter azt mondta, hogy azért kezdenek el a blokkláncon keresztül is publikálni,

mert Trump a "kriptoelnök".

Úgy tűnik, hogy a republikánus elnök és az iparágban tevékenykedő cégek közt egy gyümölcsöző és anyagilag is előnyös kapcsolat kezd kialakulni. Ahhoz, hogy közzé tudják tenni az adatokat, tranzakciós díjat kell fizetniük (ún. "gas"-t a kriptós nyelvezet szerint). A fizetést a Kereskedelmi Minisztérium tisztviselői szerint a Coinbase, Kraken és Gemini kriptotőzsdéken bonyolították.

A kriptovaluta-ipar szereplői jelentős összegekkel támogatták a Trump újraválasztási kampányát,

valamint számos más, az új technológiához pozitívan viszonyuló politikust. A Kraken, a Coinbase és mások 1 millió dollárt adományoztak az elnök januári beiktatására.

A Kraken és a Gemini a következő hónapokban tervezi a tőzsdére lépését.

Mire jó ez az egész?

A lényeg, hogy ha a gazdasági adatokat közzéteszik a blokkláncokon, akkor minden azokon futó alkalmazás valós időben fel tudja használni a hiteles forrásból származó információkat. Ez sok lehetőséget nyit meg, például

- blokkláncon futó, automatizált kereskedőbotok

- inflációkövető pénzügyi eszközök

- valós idejű fogadási piacok létrehozását. (Ha például arról szól a fogadás, hogy 'az infláció magasabb lesz-e 3%-nál', akkor ezt azonnal le lehet zárni az adatok blokkláncon való megjelenésével.)



A változás a jelenlegi helyzethez képest lényegében némi gyorsaságbeli nyereség (a másodperc törtrészéről beszélünk), és egy kis plusz hitelesség, hiszen a blokkláncon elérhető adaton ott lesz a kormányzat azonosítója. A statisztikák pontossága azonban emiatt nem változik – tehát éppen az, amivel az elnök a Munkaügyi Statisztikai Hivatal vezetőjének kirúgását indokolta.

Úgy tűnik, hogy a GDP és infláció csak a kezdet, és

a kormányzati adatközlés egyre nagyobb része lehet elérhető a blokkláncokon is a jövőben.

Lutnick kedden azt mondta a szövetségi ügynökségek vezetőjének, hogy "Meg fogjuk osztani a GDP-nket a blokkláncon, hogy az emberek tudják használni a blokkláncot az adatok megosztásához, és aztán ezt az egész kormány számára elérhetővé tesszük, hogy bármelyikőtök megtehesse".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images