Nagy üzletet kötött a Mol versenytársa: 6 millió tonna olaj érkezik

A lengyel Orlen és a norvég Equinor olajszállítási megállapodást kötött, amely az Orlen éves nyersolajigényének 15 százalékát fedezi majd - közölte a Reuters.

A lengyel olajipari óriás Orlen és a norvég Equinor megállapodást kötött

6 millió tonna olaj szállításáról, amely várhatóan az Orlen éves nyersolajszükségletének 15 százalékát fogja fedezni.

Az egyéves szerződés értelmében a szállítások szeptemberben kezdődnek Norvégiából az Orlen lengyelországi, litvániai és csehországi finomítóiba - közölte a vállalat pénteken.

"Lengyelország és az egész régió energiabiztonságát építjük" - nyilatkozta Ireneusz Fafara, az Orlen vezérigazgatója egy sajtóközleményben.

Finomítóinkat teljesen függetlenítettük az orosz kőolajtól. Ezt a szállítási útvonalak sikeres diverzifikálása tette lehetővé.

Fafara kiemelte, hogy ez az olajvállalat első jelentős megállapodása az Equinorral.

