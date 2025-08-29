  • Megjelenítés
Nagy üzletet kötött a Mol versenytársa: 6 millió tonna olaj érkezik
Gazdaság

Nagy üzletet kötött a Mol versenytársa: 6 millió tonna olaj érkezik

Portfolio
A lengyel Orlen és a norvég Equinor olajszállítási megállapodást kötött, amely az Orlen éves nyersolajigényének 15 százalékát fedezi majd - közölte a Reuters.

A lengyel olajipari óriás Orlen és a norvég Equinor megállapodást kötött

6 millió tonna olaj szállításáról, amely várhatóan az Orlen éves nyersolajszükségletének 15 százalékát fogja fedezni.

Az egyéves szerződés értelmében a szállítások szeptemberben kezdődnek Norvégiából az Orlen lengyelországi, litvániai és csehországi finomítóiba - közölte a vállalat pénteken.

"Lengyelország és az egész régió energiabiztonságát építjük" - nyilatkozta Ireneusz Fafara, az Orlen vezérigazgatója egy sajtóközleményben.

Finomítóinkat teljesen függetlenítettük az orosz kőolajtól. Ezt a szállítási útvonalak sikeres diverzifikálása tette lehetővé.

Fafara kiemelte, hogy ez az olajvállalat első jelentős megállapodása az Equinorral.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
magyarpeter
Gazdaság
Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt szja-terveit - kiszámoltuk, mit jelent ez
Pénzcentrum
Küszöbön a nukleáris világháború? Ezek az országok robbanthatják ki!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility