Nagy változás jön a Ryanairnél, ennek örülni fognak az utasok

A Ryanair 20%-kal, vagyis 5 centiméterrel növeli a maximális méretet az ülés alatt tartható táskák esetében,

ami összességében plusz négy liter csomagtérfogatot jelent.

Jelenleg a fedélzetre vihető táska mérete 40x25x20 cm lehet, ez azonban 40x30x20 cm-re emelkedik. Az új méret már a Ryanair weboldalán, a „poggyászszabályzat” részben is szerepel.

A változás azt követi, hogy egy uniós bizottsági szavazás előírta: minden járaton legalább egy 40x30x15 cm-es kézipoggyászt ingyenesen engedélyezni kell.

A Which? fogyasztóvédelmi portál szerint az új szabály augusztus végéig 230 repülőtéren kerül bevezetésre.

A Ryanair új poggyászpolitikája minden utasra vonatkozik majd, függetlenül attól, hogy csak kézipoggyásszal, vagy két táskával utaznak.

