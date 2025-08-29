Nagyot csökkent a német termelői infláció

A német statisztikai hivatal pénteki közlése szerint a behozatali árak 1,4 százalékkal estek vissza 2023 júliusához képest.

A Reuters által megkérdezett elemzők ennél kisebb, 1,2 százalékos csökkenést jósoltak.

Júliusban az exportárak 0,6%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, ugyanakkor júniushoz képest 0,2%-kal csökkentek. Az importárakat továbbra is az energiaárak határozták meg, amelyek éves összevetésben 12,5%-kal estek vissza. Kőolaj (-22,7%), szén (-17,9%) és ásványolajtermékek (-12,9%) ára jelentősen csökkent, miközben a villamos energia ára kiugró, 30,5%-os éves drágulást mutatott.

Havi alapon az áramárak még meredekebben, 37%-kal emelkedtek.

Az energiahatás kiszűrésével az importárak 0,2%-kal voltak alacsonyabbak, mint tavaly júliusban. Az ipari köztes termékek importára 1,5%-kal, a tőkejavaké 0,5%-kal esett éves szinten, míg a fogyasztási cikkek 1,6%-kal drágultak. A legnagyobb növekedés az élelmiszerek körében volt: a kávé ára 34,5%-kal, a marhahúsé 30,9%-kal, a baromfié 27,5%-kal nőtt. Az agrárimport is 1,9%-kal emelkedett, főként a kávé (+29,2%) és a zöldség-gyümölcs drágulása miatt, bár havi összevetésben 2,3%-os csökkenés látszott.

Az exportoldalon a fogyasztási cikkek ára 1,7%-kal emelkedett éves alapon, ezen belül az élelmiszerek 6,3%-kal drágultak.

Kiemelkedő volt a kávéexport, amely 51,7%-kal magasabb áron zajlott, miközben a cukor ára 29,5%-kal esett. A tőkejavak exportára 0,4%-kal nőtt, de havi alapon 0,3%-kal csökkent. Az energiaexport 0,3%-kal volt drágább, elsősorban a földgázárak 10,2%-os éves emelkedése miatt, míg a kőolajtermékek 11,3%-kal olcsóbbak lettek. Az agrárexport ezzel szemben 0,7%-kal mérséklődött éves alapon.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images