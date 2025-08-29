Olyan politikai káosz jöhet, ami évekre megbéníthatja Európát

A hírügynökség elemzése szerint Bayrou csak akkor maradhat hivatalban, ha vagy a szélsőjobboldal, vagy több baloldali képviselő tartózkodik a szavazáson, ami jelenleg valószínűtlennek tűnik.

A miniszterelnök bukásának valószínűsége 70% körül mozog az Eurasia Group elemzése szerint.

Bayrou azzal próbálta sokkolni a francia közvéleményt és politikai rendszert, hogy szembesítse őket az ország adósságválságának súlyosságával, de ezzel valószínűleg csak saját politikai végzetét siettette.

A kormányfő bukása újabb politikai bizonytalanságba taszítaná Franciaországot, és fokozná a kétségeket azzal kapcsolatban, hogy bármely kormány képes lesz-e megfékezni az eurózóna legnagyobb költségvetési hiányát.

Emmanuel Macron elnöknek kell új miniszterelnököt kineveznie Bayrou esetleges bukása esetén, de nincs olyan nyilvánvaló jelölt, aki egyesíteni tudná a megosztott parlament frakcióit.

Alternatívaként az elnök új választásokat is kiírhat, bár ez a stratégia tavaly júliusban már kudarcot vallott.

A befektetők már felkészültek a fokozott politikai kockázatokra. A francia és német 10 éves államkötvények hozamkülönbözete 80 bázispont fölé emelkedett, ami januári szintet jelent, csütörtökön 78 ponton zárt.

Bayrou a 2025-ös költségvetést úgy tudta átvinni, hogy meggyőzte a szocialistákat a tartózkodásról, de egy bizalmi szavazáson ez nem lenne elég - a zöldeket és a kommunistákat is meg kellene nyernie, akik korábban a szélsőballal szavaztak.

Alternatívaként megpróbálhatná meggyőzni Marine Le Pen szélsőjobboldali pártját a tartózkodásról, de ők is jelezték, hogy ellene szavaznak.

Így a miniszterelnök ellen szavazó képviselők száma legalább 315 a 577 fős Nemzetgyűlésben, míg a kormányt támogató központi blokk csak 210 főt számlál.

Le Pen pártja újabb előrehozott választásokat sürget Bayrou várható elmozdítása után, és a szélsőbalhoz hasonlóan a 2027-es elnökválasztás előrehozását is követeli, amit Macron korábban kizárt.

Bayrou a francia állampolgárokhoz fordult, hogy gyakoroljanak nyomást képviselőikre hivatalban maradása érdekében. Szerinte a szeptember 8-i szavazás csak az adósság megfékezéséhez szükséges erőfeszítésekről szól, és továbbra is nyitott lenne a tárgyalásokra az általa javasolt intézkedésekről.

E stratégia sikerének esélye azonban csekélynek tűnik, bár egy szerdán közzétett Toluna Harris Interactive felmérés szerint a francia felnőttek 68%-a azt szeretné, ha a Nemzetgyűlés tagjai elutasítanák a bizalmi indítványt.

Címlapkép forrása: EU