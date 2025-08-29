  • Megjelenítés
Olyan politikai káosz jöhet, ami évekre megbéníthatja Európát
Gazdaság

Olyan politikai káosz jöhet, ami évekre megbéníthatja Európát

Portfolio
Francois Bayrou francia miniszterelnök politikai túlélése veszélyben van, miután bizalmi szavazást kezdeményezett, amelyet szeptember 8-án tartanak meg a parlamentben, hogy a jövő évi költségvetést megpróbálja átverni a három részre szakadt törvényhozáson – írja a Bloomberg.

A hírügynökség elemzése szerint Bayrou csak akkor maradhat hivatalban, ha vagy a szélsőjobboldal, vagy több baloldali képviselő tartózkodik a szavazáson, ami jelenleg valószínűtlennek tűnik.

A miniszterelnök bukásának valószínűsége 70% körül mozog az Eurasia Group elemzése szerint.

Bayrou azzal próbálta sokkolni a francia közvéleményt és politikai rendszert, hogy szembesítse őket az ország adósságválságának súlyosságával, de ezzel valószínűleg csak saját politikai végzetét siettette.

A kormányfő bukása újabb politikai bizonytalanságba taszítaná Franciaországot, és fokozná a kétségeket azzal kapcsolatban, hogy bármely kormány képes lesz-e megfékezni az eurózóna legnagyobb költségvetési hiányát.

Emmanuel Macron elnöknek kell új miniszterelnököt kineveznie Bayrou esetleges bukása esetén, de nincs olyan nyilvánvaló jelölt, aki egyesíteni tudná a megosztott parlament frakcióit.

Alternatívaként az elnök új választásokat is kiírhat, bár ez a stratégia tavaly júliusban már kudarcot vallott.

A befektetők már felkészültek a fokozott politikai kockázatokra. A francia és német 10 éves államkötvények hozamkülönbözete 80 bázispont fölé emelkedett, ami januári szintet jelent, csütörtökön 78 ponton zárt.

Bayrou a 2025-ös költségvetést úgy tudta átvinni, hogy meggyőzte a szocialistákat a tartózkodásról, de egy bizalmi szavazáson ez nem lenne elég - a zöldeket és a kommunistákat is meg kellene nyernie, akik korábban a szélsőballal szavaztak.

Alternatívaként megpróbálhatná meggyőzni Marine Le Pen szélsőjobboldali pártját a tartózkodásról, de ők is jelezték, hogy ellene szavaznak.

Így a miniszterelnök ellen szavazó képviselők száma legalább 315 a 577 fős Nemzetgyűlésben, míg a kormányt támogató központi blokk csak 210 főt számlál.

Le Pen pártja újabb előrehozott választásokat sürget Bayrou várható elmozdítása után, és a szélsőbalhoz hasonlóan a 2027-es elnökválasztás előrehozását is követeli, amit Macron korábban kizárt.

Bayrou a francia állampolgárokhoz fordult, hogy gyakoroljanak nyomást képviselőikre hivatalban maradása érdekében. Szerinte a szeptember 8-i szavazás csak az adósság megfékezéséhez szükséges erőfeszítésekről szól, és továbbra is nyitott lenne a tárgyalásokra az általa javasolt intézkedésekről.

E stratégia sikerének esélye azonban csekélynek tűnik, bár egy szerdán közzétett Toluna Harris Interactive felmérés szerint a francia felnőttek 68%-a azt szeretné, ha a Nemzetgyűlés tagjai elutasítanák a bizalmi indítványt.

Címlapkép forrása: EU

