Olyan történt az Egyesült Államokban, amire még nem volt példa

Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) pénteki jelentése szerint az USA nyersolaj-termelése júniusban napi 13,58 millió hordóra emelkedett, ami 133 000 hordós növekedést jelent az előző időszakhoz képest.
Ez minden idők legmagasabb termelési szintjét jelenti az országban.
A kőolaj és kőolajtermékek iránti kereslet - amit a belföldön értékesített mennyiség jelez - szintén jelentősen, napi 684 000 hordóval nőtt, elérve a napi 21 millió hordót. Ez 2024 októbere óta a legmagasabb érték.
A benzin iránti kereslet júniusban napi 205 000 hordóval, 9,23 millió hordóra emelkedett, ami 2024 júliusa óta a legmagasabb szint. Eközben a repülőgép-üzemanyag iránti igény is 2018 augusztusa óta nem látott magasságba, napi 1,85 millió hordóra nőtt, ami 84 000 hordós emelkedést jelent.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Oroszország határáig ment Ursula von der Leyen, erős kijelentéseket tett
Az Európai Bizottság kemény üzenetet fogalmazott meg.
Nagy üzletet kötött a Mol versenytársa: 6 millió tonna olaj érkezik
A szállítások szeptemberben kezdődnek.
Láncreakciót indíthat az Otthon Start a lakóingatlanok piacán − A tovagyűrűző hatásokról az ingatlanközvetítés csúcsrendezvényén lesz szó
A fiatalok és a kisebb városok lehetnek a program nyertesei.
Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt szja-terveit - kiszámoltuk, mit jelent ez
Visszatérne a progresszió és az adójóváírás.
Történelmi pillanat a NATO-ban: Oroszország háborúja hozta el az áttörést
A jövőben további emelkedésre lehet számítani.
A Morgan Stanley budapesti csodája után vált egyetemi katedrára a korábbi vezérigazgató
Fogarasi Norbert több mint tíz éven után vált a tanításra.
Leépítések indultak egy magyar akkugyárban, elküldték a kölcsönzött dolgozókat
Az állandó dolgozói létszám is csökkent.
Videón az ukrán hírszerzés akciója: ismét egy kulcsfontosságú szivattyúállomás bánta
Megbénulhat a szállítás.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Otthon Start: 100 millió Ft 3%-os lakáshitel, akár saját önerő nélkül
Sokan keresik a módját, hogyan lehet minimális önerő mellett elindulni az Otthon Starttal, hogy kedvező feltételek mellett jussanak saját otthonhoz vagy befektetési célú ingatlanhoz. Most a Bank
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
United Parcel Service Inc. - elemzés
'23-ban már elemeztem, akkor még csak 14 éves osztalékemelés múltja volt, ez azóta 16-ra nőtt. Akkor az tetszett benne, hogy amit mondtak a következő évre, azt kb. hozták is. Na, ez most egy k
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.