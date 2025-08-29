  • Megjelenítés
Olyan történt az Egyesült Államokban, amire még nem volt példa
Gazdaság

Olyan történt az Egyesült Államokban, amire még nem volt példa

Portfolio
Az Egyesült Államok nyersolaj-termelése júniusban rekordszintre emelkedett, miközben a kőolaj és kőolajtermékek iránti kereslet is jelentősen nőtt - írja a Reuters.

Az amerikai Energiainformációs Hivatal (EIA) pénteki jelentése szerint az USA nyersolaj-termelése júniusban napi 13,58 millió hordóra emelkedett, ami 133 000 hordós növekedést jelent az előző időszakhoz képest.

Ez minden idők legmagasabb termelési szintjét jelenti az országban.

A kőolaj és kőolajtermékek iránti kereslet - amit a belföldön értékesített mennyiség jelez - szintén jelentősen, napi 684 000 hordóval nőtt, elérve a napi 21 millió hordót. Ez 2024 októbere óta a legmagasabb érték.

A benzin iránti kereslet júniusban napi 205 000 hordóval, 9,23 millió hordóra emelkedett, ami 2024 júliusa óta a legmagasabb szint. Eközben a repülőgép-üzemanyag iránti igény is 2018 augusztusa óta nem látott magasságba, napi 1,85 millió hordóra nőtt, ami 84 000 hordós emelkedést jelent.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

