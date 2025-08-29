Poros viharokkal érkezik az időjárási fordulat

Pénteken tetőzik a kánikula 34–37 fokos maximumokkal, miközben a Szaharából érkező por szűrtebb napsütést és látványosabb naplementét hoz. Estétől azonban hidegfront közelít, amely a hétvégén többfelé esőt, zivatarokat és jelentős lehűlést okoz.

Pénteken tetőzik a hőség, többfelé 34–37 fokot mérhetünk, miközben a Szaharából érkező por miatt szűrtebb lesz a napsütés és látványosabb a naplemente.

A HungaroMet a Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a péntek reggeli műholdképen jól látszik a Máltától Litvániáig – így Magyarország felett is – áthúzódó porfolyosó, amely ma szűrtebb napsütést, színesebb naplementét és mérsékeltebb nappali felmelegedést okoz.

Estétől nyugat felől növekszik a felhőzet, egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként viharos széllökéssel.

Az UV-sugárzás pénteken továbbra is erős, ezért ajánlott a fokozott védelem.

Szombaton megérkezik a hidegfront: gyakran erősen felhős lesz az ég, több hullámban eső, zápor, zivatar várható. A hőmérséklet az ország nagy részén 23–29 fokra csökken, de a tartósan csapadékos tájakon csak 21–22, míg a keleti határ közelében 30–33 fok lehet. A szél zivatarok idején erős, viharos is lehet - írja a Met.hu országos előrejelzése.

Vasárnap nyugat felől csökken a felhőzet, a Dunántúlon már sok napsütésre van kilátás, keleten még többfelé eshet. A maximumok 23–30 fok között alakulnak, északnyugaton élénk szél kíséri az időjárást.

Hétfőn, a tanév első napján, napos, nyári idő tér vissza, 26–32 fokos csúcshőmérséklettel, majd kedden újabb front hozhat záporokat és zivatarokat.

Főbb időjárási tényezők a következő napokra:

Péntek: 34–37 °C, poros levegő, estétől záporok, zivatarok.

Szombat: 23–29 °C, több hullámban eső, heves zivatarok, erős szél.

Vasárnap: 23–30 °C, nyugaton több napsütés, keleten még csapadék.

Hétfő: napos, száraz, 26–32 °C.

Kedd: újabb front érkezhet, záporokkal és zivatarokkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio