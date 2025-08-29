Rájöttek a kutatók: egyetlen módszerrel jelentősen csökkenthető az egyik legsúlyosabb népbetegség kockázata

A kutatási eredmények szerint a káliumban gazdag ételek, mint például az avokádó, a banán és a spenót fogyasztása 24%-kal csökkentheti a szívvel kapcsolatos betegségek kockázatát. Korábban arra már rávilágítottak, hogy a sómennyiség csökkentése az étkezések során jelentősen növeli a szív egészségét, ehhez kapcsolódik a káliumban gazdag étrend is: ez ugyanis növeli a szervezet által a véráramból eltávolított só mennyiségét.

A tanulmány vezető szerzője, Henning Bundgaard professzor, a Koppenhágai Egyetemi Kórház professzora is kifejtette a véleményét:

Az emberi test káliumban gazdag, nátriumban szegény étrenden fejlődött ki – amikor a szavannán születtünk és nőttünk fel, és [gyümölcsöt és zöldséget] ettünk

– mondta, és hozzátette, hogy a korábbi beviteli arányok teljesen felborultak, a korábbi 10:1-ről 1:2-re.

Elmondta még, hogy a kálium kulcsfontosságú a szív működéséhez, ennek alacsony szintje növeli az aritmiák, a szívelégtelenség és a halálozás kockázatát. Viszont azzal nyugtatott, hogy ennek a szintje növelhető táplálkozással. A vizsgálatban 1200, beültethető kardioverter-defibrillátorral (ICD) rendelkező dán szívbeteg vett részt, akiknek a fele étrendi tanácsokat kapott a káliumszintjük növelésére vonatkozóan.

A kutatás során az egyik csoportnak káliumban gazdag étrendet biztosítottak, de húsok nélkül, mivel azoknak a nátrium tartalma is magas, ez pedig negatívan befolyásolta volna a megfigyelést. Az eredmények végül magukért beszéltek, 24 százalékos csökkenést tapasztaltak a szívbetegségek terén. Bundgaard szerint a káliumban gazdag étrend nemcsak azoknak hozhat pozitív hatásokat, akik már betegségben szenvednek, hanem az egészségeseknek is. Dr. Carrie Ruxton dietetikus, aki nem vett részt a tanulmányban, azt mondta:

Mindenki tud a sófogyasztás csökkentéséről, de kevesen tudják, hogy a káliumbevitel növelése majdnem ugyanolyan fontos a stroke és a szívroham megelőzésében.

