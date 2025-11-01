Építőipari digitalizáció: Már az alacsonyan csüngő gyümölcsök leszakítása is láthatóan növeli a nyereséghányadot

A hazai építőipari vállalatok nagy része a mai napig idegenkedik a magas fokú digitalizáció bevezetésétől, nem beszélve az AI alkalmazásokról. Ezt Ön is meg tudja erősíteni saját tapasztalatai alapján?

A magyar építőipar még mindig lassan alkalmazza a fejlett digitális eszközöket. Ahogy QA/QC jelentésünkből is kiderül, Magyarországon a vállalatoknak mindössze 45%-a használ felhőalapú rendszereket, és alig 30%-uk integrált digitális építési helyszínmenedzsmentet. Ez hiba, mivel kutatások szerint a digitalizáció bevezetésével – például digitális minőségirányítás formájában – az utómunkák aránya 5% alá csökken a projektköltségvetésen belül, ami jelentősen javítja a nyereséghányadot. Ha iparágként valóban jobban, gyorsabban és jövedelmezőbben akarunk dolgozni, a digitalizáció – és a mesterséges intelligencia – a megoldás.

Hogyan lehetne megváltoztatni ezt a szemléletet?

Jelentésünk szerint a digitalizáció és az MI bevezetésének legnagyobb akadálya az alkalmazottak szemlélete. Ennek megváltoztatásához a vezetőségnek kis lépésekben kell bemutatnia, hogyan javíthatja az MI a folyamatokat. El kell kezdeni egyetlen folyamattal, elkötelezetten folytatni, befektetni a képzésbe – majd bemutatni az eredményeket, amelyek a legtöbb esetben a munka jelentős felgyorsulását és a könnyebb kezelhetőséget mutatják. Az ilyen, kézzelfogható pozitív példák révén sokkal könnyebb lesz a vállalat vagy az építési folyamat további részeit is digitalizálni.

Melyek azok az alacsonyan csüngő gyümölcsök, amelyekkel gyorsan, látványos eredményeket lehet elérni hatákonyságnövelésben?

A leggyorsabb hatékonyságnövekedés az adminisztratív területeken érhető el: például a dokumentumkezelés, a szabványos jelentések, a biztonsági ellenőrzőlisták és a beszerzési folyamatok automatizálásával.

Az ilyen jellegű digitalizáció kiterjeszthető a helyszíni munkára is úgy mint mobil adatgyűjtés, illetve automatikus jóváhagyások.

A large language vagy a mostanában beszivárgó small language modellek, illetve akár az AI ügynökök bármilyen szinten bírhatnak relevanciával ebben az iparágban?

A mai építésmenedzsment szoftverek már tartalmaznak mesterséges intelligencia alapú támogatást. Ezek képesek dokumentumokat összefoglalni, előrehaladási jelentéseket készíteni, valamint kérdések alapján betekintést nyújtani a projekt állásába – segítve ezzel a figyelem fókuszálását a fontos vagy hiányzó elemekre. Tehát ha egy vállalat már használ ilyen szoftvert, az egyik „könnyen elérhető eredmény” az lehet, ha megvizsgálják, milyen MI-támogatást kínál a platform.

Borbély Csaba, PlanRadar

Az építőipari hatékonyság idehaza sokak szerint azért is marad el a nyugat-európaitól, mert sok a holtidő – amikor nincs érdemi munkavégzés és/vagy céltalanul telefonoznak a munkatársak. Milyen technológiai megoldások segíthetnek ennek javításában?

A technológia a „holt idő” csökkentésében úgy segít, hogy javítja a valós idejű koordinációt és kommunikációt. Az ilyen leállások fő oka a hiányzó vagy késve érkező információ. A digitális eszközök az információáramlást azonnalivá teszik – a terveket valós időben frissítik, a feladatokat kiosztják, és az érintetteket azonnal értesítik. Minden szükséges adat, például tervrajzok és munkaterületek, könnyen elérhető egy telefonról vagy tabletről.

Lehet számszerűsíteni a tényleges hozadékot, ami a legújabb technológiákban rejlik?

Ahogy a magyar építőipari termelés éveknyi ingadozás után újra növekedésnek indul, ennek a digitális lemaradásnak a megszüntetése néhány éven belül több százalékponttal növelheti az ágazat termelékenységét.

