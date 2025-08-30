Baleset történt, lezártak egy főutat

Motorosbaleset történt a Nógrád vármegyei Nőtincs közelében, emiatt a 2-es főút érintett szakaszát lezárták - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton.

Azt írták, álló autónak ütközött egy motorkerékpáros a 2-es főúton, az 50-es és 51-es kilométer között.

A helyszínre mentő is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

