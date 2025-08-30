Berobban az SMR-sztori: izgalmas tőzsdére lépés készül

A Rolls-Royce Holdings tőzsdei bevezetést fontolgat kis méretű atomreaktor (SMR) üzletága számára, írja a Reuters.

A Financial Times szombati jelentése szerint a Rolls-Royce Holdings különböző finanszírozási lehetőségeket vizsgál kis méretű atomreaktor üzletága (SMR) számára,

beleértve egy esetleges tőzsdei bevezetést is.

A brit gazdasági lap információi szerint a vállalat több finanszírozási alternatívát is mérlegel. A hírt névtelenséget kérő, a helyzettel ismerős forrásokra hivatkozva közölték.

A Reuters hírügynökség megpróbálta elérni a Rolls-Royce-t, de a hivatalos munkaidőn kívül nem kapott választ a megkeresésre.

Az SMR-ek a hagyományos reaktoroknál kisebb, tipikusan harmad akkora teljesítményű (300 MW) egységek, amelyek a fejlesztők szerint

rugalmasabb megoldást nyújtanak a nukleáris energia hasznosításához.

