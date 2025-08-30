Durva leleplezés: kiderült, miket csináltak a tech-óriás AI chatbotjai a tizenévesek kérésére

A közösségi média óriás megerősítette, hogy AI chatbotjait úgy képezi, hogy ne generáljanak válaszokat tizenéveseknek olyan témákban, mint az önsértés, öngyilkosság, étkezési zavarok, valamint
kerüljék a nem megfelelő romantikus beszélgetéseket.
A vállalat közlése szerint a chatbotok ehelyett szakértői forrásokhoz irányítják a fiatalokat, amikor ez indokolt. "Ahogy közösségünk növekszik és a technológia fejlődik, folyamatosan tanuljuk, hogyan léphetnek kapcsolatba a fiatalok ezekkel az eszközökkel, és ennek megfelelően erősítjük védelmi intézkedéseinket" - áll a cég közleményében.
Az új szabályozás értelmében a tizenéves felhasználók a Meta alkalmazásaiban, mint a Facebook és Instagram, csak bizonyos, oktatási és készségfejlesztési célú AI chatbotokhoz férhetnek hozzá.
A vállalat nem közölte, meddig maradnak érvényben ezek az ideiglenes módosítások, de a következő hetekben kezdik bevezetni őket a cég angol nyelvű országokban működő alkalmazásaiban. Az "átmeneti változtatások" a vállalat hosszabb távú, tizenévesek biztonságát célzó intézkedéseinek részét képezik.
A változtatások bejelentése azután történt, hogy Josh Hawley republikánus szenátor vizsgálatot indított a Meta ellen, miután a Reuters arról számolt be, hogy
a vállalat lehetővé tette AI chatbotjai számára, hogy "romantikus" és "érzéki" beszélgetéseket folytassanak tizenévesekkel és gyermekekkel.
A Common Sense Media nonprofit érdekvédelmi csoport csütörtökön közzétett kockázatértékelésében azt javasolta, hogy 18 év alattiak ne használják a Meta AI-t, mivel "a rendszer aktívan részt vesz veszélyes tevékenységek tervezésében, miközben figyelmen kívül hagyja a támogatásra irányuló jogos kéréseket".
Egy másik Reuters jelentés szerint a Facebookon, Instagramon és WhatsAppon "tucatnyi" flörtölő AI chatbot található, amelyek hírességeken, mint Taylor Swift, Scarlett Johansson és Selena Gomez alapulnak, és kérésre kompromittáló képeket generálnak róluk.
A Meta szóvivője közölte, hogy
a közszereplőkről készült, kompromittáló helyzetben ábrázoló AI-generált képek sértik szabályainkat,
és hogy bár engedélyezik közszereplőket ábrázoló képek generálását, a szabályzatuk tiltja a meztelen, intim vagy szexuálisan sugalmazó ábrázolásokat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Az óriási vámok ellenére sem következik be, amitől mindenki retteg
Megnéztük, mi állhat a furcsa helyzet hátterében.
Ukrán jelentés: taktikát váltottak az oroszok, vége az ész nélküli frontális gyalogsági rohamok korának
Különleges felszereléseket is használnak.
Vasútfejlesztés Budapesten: új hidak, megállók jönnek
Fontos szakaszhoz érkezett a fejlesztés.
Szélmalomharcból valóságos innovációs háború alakulhat ki a NATO tengerén
Új technológiák hada sorakozhat fel a orosz szabotőrakciók EU-s ütközőzónájában.
Kezdődik az elmúlt 30 év legnagyobb gyakorlata Magyarországon: figyelmeztet a Honvédelmi Minisztérium
Katonai menetoszlopokra, légi gyakorlatokra kell számítani.
Pusztító orosz támadás érte Ukrajnát – Megszólalt Zelenszkij elnök
Majdnem minden várost támadás ért.
Akár felbruttósítást és foglalkoztatói pillért is hozhatna a nyugdíjreform
Farkas András írása.
Jó hír jött a magyar autósoknak: hétfőtől változás jön az autópályákon
Sok pénz marad az autósok zsebében.
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Otthon Start: rajtkőhöz áll az MBH Bank
A nagybankok közül elsőként az MBH Bank tette közzé az Otthon Start hitelre érvényes hirdetményét. 100 ezer Ft-os MOL ajándékkártyát is kaphatnak, akik ezt a bankot választják. Az MBH Bank
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Ha láthatnánk a fizetésedet!
Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?