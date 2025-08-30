  • Megjelenítés
Izmos csapadéktömb sújt le Magyarországra
Izmos csapadéktömb sújt le Magyarországra

"Izmos" csapadéktömb öntözte pár órája a Dunántúlt, ráadásul érkezik a fővárosba a rendszer legintenzívebb része - írja a HungaroMet.

A HungaroMet jelentése szerint "Izmos" csapadéktömb öntözi a Dunántúlt, az is látszott, hogy még van utánpótlása dél felől a csapadéknak - a rendszer keleti szélén zivatarok is előfordultak.

Ráadásul éppen érkezik a fővárosba a rendszer legintenzívebb része,

a HungaroMet szerint rég volt már ilyen csapadéktömb az országban, felhőszakadás, erős, viharos széllökések is lehetnek benne.

