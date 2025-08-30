  • Megjelenítés
Jó hír jött a magyar autósoknak: hétfőtől változás jön az autópályákon
Gazdaság

Jó hír jött a magyar autósoknak: hétfőtől változás jön az autópályákon

MTI
Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után - jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán szombaton.

Solymár Károly Balázs videójában úgy fogalmazott:

szeptember elseje idén nemcsak az iskolakezdés napja; megszüntettük az autópálya-matricát terhelő kényelmi díjat, ezért hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért".

Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig.

Ennek szeptember elsejétől vége"

- jelezte az államtitkár.

Közölte: a döntésnek köszönhetően éves szinten 2 milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.

Kapcsolódó cikkünk

Felújítottak egy sor pihenőhelyet az M7-es autópálya mentén

Megjött a figyelmeztetés: katonai járművek lépnek be Magyarországra

Dugó van az M3-ason és az M7-esen is

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1364566187
Gazdaság
Akár felbruttósítást és foglalkoztatói pillért is hozhatna a nyugdíjreform
Pénzcentrum
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: durván fizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility