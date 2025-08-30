Jó hírt közölt a vakcinagyártó

Az AstraZeneca még idén engedélyeztetné új vérnyomáscsökkentő gyógyszerét, amely a vállalat hosszú távú értékesítési stratégiájának kulcsfontosságú eleme lehet - írja a Reuters.

A COVID-vakcinát is gyártó AstraZeneca célja, hogy

a baxdrostat nevű vérnyomáscsökkentő készítmény 2026-ban megkapja a szükséges engedélyeket,

először az Egyesült Államokban és az Európai Unióban - nyilatkozta Ruud Dobber, az AstraZeneca biopharma részlegének elnöke egy szombati orvosi konferencia előtt.

A baxdrostat a vérnyomást szabályozó aldoszteron hormont célozza meg, ami újszerű megközelítés a régebbi kezelésekhez képest, mint a vízhajtók és az ACE-gátlók, amelyek nem kezelik a hormonális okokat. A vállalat évi 5 milliárd dollárt meghaladó csúcsbevételt vár a készítménytől.

A klinikai vizsgálatok eredményei szerint a standard kezelés mellé adott 2 mg baxdrostat 12 hét alatt 9,8 higanymilliméterrel (Hgmm) csökkentette a szisztolés vérnyomást a placebóhoz képest a nehezen kezelhető magas vérnyomásban szenvedő betegeknél. Az 1 mg-os dózis 8,7 Hgmm-es csökkenést eredményezett. A TD Cowen által megkérdezett orvosok 10-12 Hgmm-es placebóhoz viszonyított vérnyomáscsökkenést szerettek volna látni a készítménytől.

A konkurens Mineralys Therapeutics lorundrostat nevű gyógyszere márciusban 50 mg-os dózisban 9,1 Hgmm-es placebóhoz viszonyított szisztolés vérnyomáscsökkenést mutatott hat hét alatt. Az amerikai vállalat szintén az év végéig tervezi benyújtani az adatokat az FDA-nak.

Széles körben elismerik, hogy a magas vérnyomást sokkal agresszívebben kell kezelni

- mondta Dobber. A magas vérnyomás több mint egymilliárd embert érint világszerte az Egészségügyi Világszervezet szerint, és növeli a szívroham vagy stroke kockázatát.

A baxdrostatot szedő betegek kis százalékánál (1,1%) hiperkalémia alakult ki, amit a vér magas káliumszintje jellemez. Ezt a mellékhatást a Mineralys lorundrostat készítményénél is megfigyelték.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images