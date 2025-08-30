  • Megjelenítés
Jó hírt közölt a vakcinagyártó
Gazdaság

Jó hírt közölt a vakcinagyártó

Portfolio
Az AstraZeneca még idén engedélyeztetné új vérnyomáscsökkentő gyógyszerét, amely a vállalat hosszú távú értékesítési stratégiájának kulcsfontosságú eleme lehet - írja a Reuters.

A COVID-vakcinát is gyártó AstraZeneca célja, hogy

a baxdrostat nevű vérnyomáscsökkentő készítmény 2026-ban megkapja a szükséges engedélyeket,

először az Egyesült Államokban és az Európai Unióban - nyilatkozta Ruud Dobber, az AstraZeneca biopharma részlegének elnöke egy szombati orvosi konferencia előtt.

A baxdrostat a vérnyomást szabályozó aldoszteron hormont célozza meg, ami újszerű megközelítés a régebbi kezelésekhez képest, mint a vízhajtók és az ACE-gátlók, amelyek nem kezelik a hormonális okokat. A vállalat évi 5 milliárd dollárt meghaladó csúcsbevételt vár a készítménytől.

A klinikai vizsgálatok eredményei szerint a standard kezelés mellé adott 2 mg baxdrostat 12 hét alatt 9,8 higanymilliméterrel (Hgmm) csökkentette a szisztolés vérnyomást a placebóhoz képest a nehezen kezelhető magas vérnyomásban szenvedő betegeknél. Az 1 mg-os dózis 8,7 Hgmm-es csökkenést eredményezett. A TD Cowen által megkérdezett orvosok 10-12 Hgmm-es placebóhoz viszonyított vérnyomáscsökkenést szerettek volna látni a készítménytől.

A konkurens Mineralys Therapeutics lorundrostat nevű gyógyszere márciusban 50 mg-os dózisban 9,1 Hgmm-es placebóhoz viszonyított szisztolés vérnyomáscsökkenést mutatott hat hét alatt. Az amerikai vállalat szintén az év végéig tervezi benyújtani az adatokat az FDA-nak.

Széles körben elismerik, hogy a magas vérnyomást sokkal agresszívebben kell kezelni

- mondta Dobber. A magas vérnyomás több mint egymilliárd embert érint világszerte az Egészségügyi Világszervezet szerint, és növeli a szívroham vagy stroke kockázatát.

A baxdrostatot szedő betegek kis százalékánál (1,1%) hiperkalémia alakult ki, amit a vér magas káliumszintje jellemez. Ezt a mellékhatást a Mineralys lorundrostat készítményénél is megfigyelték.

Kapcsolódó cikkünk

Eljött a fogyasztószerek forradalma: minden eddiginél könnyebb a súlycsökkentés az új csodagyógyszerekkel

Nem fogyaszt eléggé a csodatabletta, összeomlott a gyógyszergyártó árfolyama

Mindenkit meglepett a népszerű vakcinagyártó

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Ha láthatnánk a fizetésedet!

Különösen álláshirdetéseknél, de úgy általában is felmerül, hogy milyen jó lenne átláthatóbbá tenni a fizetéseket. Ha nyíltan lehetne arról beszélni, hogy ki mennyit keres, amiből az i

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
eső autó kocsi utca getty stock
Gazdaság
Nem mindennapi vihar tombol Magyarországon - Itt kell vigyázni az utakon
Pénzcentrum
Ez az egyik legjobban fizetett diploma nélküli szakma itthon: nem vicc, milliós a fizetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility