Kiadták a figyelmeztetést: 50 milliméter eső zúdulhat le ebben a megyében

A veszélyjelzés szerint
Zala vármegyében felhőszaladás alakulhat ki, az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 50 millimétert meghaladó csapadék hullhat.
Emiatt másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki a vármegye területére, szombat éjfélig.
Felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Baranya, Fejér, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém vármegyék területén, itt rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.
Emellett zivatarok veszélye miatt elsőfokú (sárga) figyelmeztetés van érvényben szombat éjfélig Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala vármegyék területén.
Az előrejelzés szerint a késő esti, éjféli órákig továbbra is előfordulhatnak zivatarok elsősorban a Dunántúl délnyugati felén.
Eleinte a cellákat kísérhetik viharos, óránként 60-70 kilométeres lökések és esetleg jégeső is,
majd egyre inkább a jelentős, 10-20 milliméter közötti csapadék és a felhőszakadás lesz a jellemző kísérőjelenség, általában 30-50 milliméter, lokálisan akár 50-70 milliméter esővel. Az éjszaka második felére csökken a zivatarok számossága, de várhatóan nem szűnnek meg teljesen.
Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék vagy felhőszakadás társulhat. Emellett szélerősödés, esetleg kisméretű jég is kísérheti a zivatargócokat. A HungaroMet Zrt. felhívta a figyelmet arra,
a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
