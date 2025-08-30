  • Megjelenítés
Kiderült, kinek a munkáját fenyegeti igazán a mesterséges intelligencia
Gazdaság

Kiderült, kinek a munkáját fenyegeti igazán a mesterséges intelligencia

Portfolio
A Stanford Egyetem új kutatása szerint a mesterséges intelligencia terjedése jelentősen csökkenti a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit az Egyesült Államokban, különösen azokon a területeken, ahol a technológia könnyen helyettesítheti az emberi munkát - írta meg az Economx.
A Stanford Egyetem friss tanulmánya alapján a mesterséges intelligencia komoly átalakulást indított el az amerikai munkaerőpiacon,

amely elsősorban a fiatal munkavállalókat érinti hátrányosan.

A kutatók az ADP több millió bérszámfejtési adatát elemezve megállapították, hogy 2022-höz képest 13 százalékkal csökkent a 22-25 éves korosztály foglalkoztatottsága azokon a területeken, ahol az AI könnyen automatizálhatja a feladatokat.

A leginkább érintett szektorok közé tartozik

  • a szoftverfejlesztés,
  • az ügyfélszolgálat,
  • a könyvelés
  • és az adminisztratív munkakörök.

Ezzel szemben a tapasztaltabb munkavállalók, valamint az olyan területeken dolgozók, mint az egészségügy vagy az ápolás, kevésbé érzik a negatív hatásokat, sőt, esetenként növekedést is tapasztaltak a foglalkoztatottságban.

A kutatók kiszűrték az olyan torzító tényezőket, mint a végzettség, a távmunka lehetősége vagy a gazdasági ingadozások. Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a változás elsősorban a belépő szintű pozíciókban és a fiatal munkavállalók körében szembetűnő. A fiatalok sebezhetőségének fő oka, hogy

az iskolarendszerben elsajátított lexikális tudásukat az AI technológiák egyre hatékonyabban képesek helyettesíteni, míg a tapasztalt munkavállalók készségeit és tudását nehezebb automatizálni.

A tanulmány rávilágít arra is, hogy azokon a területeken, ahol az AI inkább kiegészítő eszközként funkcionál, és nem az automatizálás a fő cél, a foglalkoztatottsági mutatók stabilabbak maradtak. A kutatók hosszú távú megoldásként javasolják az adórendszer és az automatizációs ösztönzők átgondolását, valamint az ember és AI közötti együttműködésen alapuló munkafolyamatok előtérbe helyezését.

Az AI gyors fejlődése miatt a szakértők további átrendeződéseket prognosztizálnak a munkaerőpiacon. A fiataloknak ezért érdemes olyan képességeiket fejleszteni, amelyeket nehezebb automatizálni,

például a kommunikációs készségeket és a problémamegoldó képességet.

Összességében a kutatás arra enged következtetni, hogy az AI már most is érezhetően szűkíti a pályakezdők lehetőségeit számos szektorban, miközben a tapasztaltabb munkavállalók pozíciói stabilabbnak bizonyulnak, különösen azokon a területeken, ahol az emberi tényező továbbra is nélkülözhetetlen.

Címlapkép forrása: Shutterstock

