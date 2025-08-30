Megszületett a történelmi ítélet: Trump vámháborúja illegális

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Az amerikai törvények "jelentős felhatalmazást adnak az elnöknek különböző intézkedések meghozatalára kihirdetett nemzeti vészhelyzet esetén, de

ezek között nem szerepel kifejezetten a vámok, illetékek vagy hasonlók kivetésének, illetve az adóztatás joga"

- áll a 7-4 arányú bírósági döntésben.

A bíróság megállapította, hogy Trump magas vámjai "hatókörükben, mértékükben és időtartamukban korlátlanok",

és "olyan kiterjedt hatáskört követelnek, amely túlmutat" azon a jogszabályon, amelyre az adminisztráció támaszkodott.

Ez a döntés a legnagyobb csapás eddig Trump vámpolitikájára, és valószínűleg a Legfelsőbb Bíróságnak kell majd döntenie arról, hogy elnökként jogában áll-e felforgatni az amerikai kereskedelempolitikát.

A bíróság közölte, hogy az ítélet október 14-ig nem lép hatályba, tehát Trump vámjai egyelőre érvényben maradnak.

Trump vámjai világszerte gazdasági és politikai bizonytalanságot okoztak, és növelték az inflációs félelmeket.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain