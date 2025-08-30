  • Megjelenítés
Megszületett a történelmi ítélet: Trump vámháborúja illegális
Megszületett a történelmi ítélet: Trump vámháborúja illegális

A washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság pénteken kimondta, hogy Donald Trump túllépte elnöki hatáskörét világgazdaságot megrázó vámpolitikai intézkedésével - közölte a Guardian.
Az amerikai törvények "jelentős felhatalmazást adnak az elnöknek különböző intézkedések meghozatalára kihirdetett nemzeti vészhelyzet esetén, de

ezek között nem szerepel kifejezetten a vámok, illetékek vagy hasonlók kivetésének, illetve az adóztatás joga"

- áll a 7-4 arányú bírósági döntésben.

A bíróság megállapította, hogy Trump magas vámjai "hatókörükben, mértékükben és időtartamukban korlátlanok",

és "olyan kiterjedt hatáskört követelnek, amely túlmutat" azon a jogszabályon, amelyre az adminisztráció támaszkodott.

Ez a döntés a legnagyobb csapás eddig Trump vámpolitikájára, és valószínűleg a Legfelsőbb Bíróságnak kell majd döntenie arról, hogy elnökként jogában áll-e felforgatni az amerikai kereskedelempolitikát.

A bíróság közölte, hogy az ítélet október 14-ig nem lép hatályba, tehát Trump vámjai egyelőre érvényben maradnak.

Trump vámjai világszerte gazdasági és politikai bizonytalanságot okoztak, és növelték az inflációs félelmeket.

Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

