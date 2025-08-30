Nem mindennapi vihar tombol Magyarországon - Itt kell vigyázni az utakon

A Dunántúlon, valamint a Duna-Tisza közén többfelé eső, zápor, zivatar, hevesebb viharok alakultak ki,
emiatt számítani kell vizes, csúszós utakra, lassulásra, megnövekedett menetidőre és a sűrű eső következtében rosszabb látási viszonyokra
- írja az Útinform.
Súlyos baleset történt az M4-es autóúton, a Budapest felé vezető oldalon,Üllő térségében. A 29-es km-nél pályazár van érvényben. A forgalmat a 30-as jelű Üllő/Monor csomópontban terelik el. Az M6-os autópályán, Adony térségében, a Budapest felé vezető oldalon szintén baleset történt. Az 52-es km-nél egy sávot elfoglalnak a sérült járművek. Nagyon erős a forgalom, emiatt szakaszos lassulásra, időszakos torlódásra, valamint megnövekedett menetidőre kell készülni:
- az M5-ös autópályán, Budapest felé, Inárcsi pihenőhely és az M0-s csomópontja között,
- illetve az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, Bicske és Komárom között is.
Korábban Berettyóújfalu és Földes között a 42-es főúton felborult egy kamion. A 36-os km-nél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
