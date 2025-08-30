  • Megjelenítés
Vasútfejlesztés Budapesten: új hidak, megállók jönnek
Vasútfejlesztés Budapesten: új hidak, megállók jönnek

MTI
Portfolio
Fontos szakaszához érkezett a Budapest-Kelenföld-Ferencváros vasútvonalszakasz bővítésének részeként folyó déli körvasút építése, megkezdődött ugyanis a Gubacsi út feletti híd acél elemeinek munkaterületre szállítása - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) szombaton az MTI-vel.

A Gubacsi úti közúti-vasúti külön szintű keresztezést alkotó három acélhídból a jelenlegi munkálatok kettőt érintenek. Az egyik acélhíd összesen tíz darabból, a másik pedig négy darabból áll majd - írták a közleményben.

A tárca arról is tájékoztatást adott, hogy az útpályán

egy 230 tonna teherbírású autódaru emelte le a munkaterületre már kiszállított acélhídelemeket a trélerekről, majd helyezte fel azokat a szerelőtérre.

A további elemek kiszállítása folyamatos - tették hozzá.

A harmadik hídszerkezet összehegesztése mintegy egy hónap alatt elkészülhet, ezt követően a tartozékok felszerelése és a korrózióvédelem kialakítása következik.

Az első híd összeszerelése azonban jóval több időt vesz igénybe, ennek ellenére a tervek szerint mindkét acélhíd betolása 2025 őszén várható - írták.

Hozzáfűzték: a Ferencváros és Kelenföld állomások közötti vasúti kapacitásbővítés keretében két új vasúti megállóhely is létesül a Közvágóhíd és Nádorkert térségében.

Hét helyszínen épülnek vasúti műtárgyak, kettő helyett három, illetve négy vágányt építenek, ami jelentősen megnöveli a vasút elővárosi és városi teljesítőképességét, miközben csökken a zajkibocsátás, ami a környéken élők nyugalmát is szolgálja.

Címlapkép forrása: Portfolio

