Villámárvizek sújtják Magyarországot - Videókon mutatjuk
Villámárvizek sújtják Magyarországot - Videókon mutatjuk

Egészen extrém csapadéktömb halad végig Magyarországon, a HungaroMet Zrt. korábban már felhívta a figyelmet arra, hogy a domborzat függvényében akár villámárvíz is kialakulhat. Több videót is mutatunk.

Felhőszakadás utáni villámárvíz volt például ma délután Budapest IV. kerületében, Székesdűlőn:

Ugyancsak felhőszakadás és villámárvíz volt ma Szentendrén:

Szigetváron is extrém a helyzet, a Baranya megyei városban rövid idő alatt 40-50mm eső esett:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

