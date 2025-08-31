Az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése is része lehetne egy hazai nyugdíjreformnak

Az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése
A kockázatot ez esetben az jelenti, hogy az egyéni nyugdíjszámlák bevezetésének elengedhetetlen feltétele az elméleti tőkefedezeti rendszerre történő átállás. Ilyen átállás nélkül egy folyó finanszírozású, felosztó-kirovó nyugdíjrendszerben nincs értelme egyéni nyugdíjszámláról beszélni.
A lehetséges átállás nemzetközi mintáját e tekintetben a svéd nyugdíjrendszer szolgáltathatja, amely 2003 óta a névleges és a tényleges egyéni nyugdíjszámlák hibrid rendszerét működteti. A névleges egyéni számlák koncepcióját azóta átvette Olaszország, Lettország, Lengyelország, Norvégia és Oroszország is.
A svéd modell
Az új svéd nyugdíjrendszer filozófiája néhány pontban összegezhető:
- a keresőtevékenységet folytató magánszemély keresete alsó és felső korlátok közötti mértékének meghatározott százalékát rögzített megosztásban egyéni nyugdíjjóváírásként minden évben két egyéni nyugdíjszámlára (egy névlegesre és egy valódira) helyezik;
- a névleges és a tényleges nyugdíjszámlákon a nyugdíj igénylése időpontjáig gyűlnek az idehelyezett névleges és valóságos összegek és az azokon elért névleges és tényleges hozamok, vagyis a rendszer úgy működik, akár egy bank, amelyben a biztosított részére vezetnek egy névleges számlát és egy valódi számlát is, a vonatkozó adminisztratív és alapkezelési költségek érvényesítésével (a banki hasonlat persze csak részben igaz, mivel egyrészt a nyugdíjszámlákon gyűlő összeghez természetesen nem lehet szabadon hozzáférni, másrészt a hosszabb életű személyek számlái között minden évben szétosztják az adott évjáratban korábban elhunytak számláin felhalmozódott egyenlegeket – ez az öröklési nyereség –, így ezek a számlák nem is örökölhetőek);
- a névleges számla alapján az inkomstpension (kereseti nyugdíj), a tényleges számla alapján a premiepension (prémium nyugdíj) jár, de mindkét összetevő a nyugdíjigénylés időpontjában a vonatkozó egyéni nyugdíjszámlán rendelkezésre álló összegtől és a nyugdíjigénylés pillanatában a nyugdíjigénylő évjárata számára még hátralévő várható élettartam hosszától függ;
- ha a a kereseti és a prémium nyugdíj együttes összege nem érne el egy évente meghatározott, a lakhatási költségek nélkül számított ésszerű életszínvonal fenntartáshoz szükséges összeget, vagy az érintett egyáltalán nem jogosult kereseti és prémium nyugdíjra, akkor garantált nyugdíj (garantipension) iránti kérelmet nyújthat be, amelynek összege kizárólag a Svédországban tartózkodás egész években mért időtartamától függ. A garantált nyugdíj mellé lakhatási támogatás is jár;
- ha minden kötél szakad – az érintett nem jogosult a garantált nyugdíjra sem, mert nem töltött elegendő időt Svédországban –, akkor igényelheti a svéd jóléti állam végső időskori védőhálóját képező idősellátási támogatást.
A rendszerben a zseniális svédcsavar a névleges egyéni nyugdíjszámlákban testet öltő virtuális tőkefedezeti rendszer feltalálása és ennek egy valódi tőkefedezeti rendszerrel való összekapcsolása.
A svéd rendszerben teljesen megszüntették a nyugdíj összegének a biztosítási idő hosszától való függőségét (teljesen mindegy, hány évig dolgozott valaki), a mai svéd kereseti és prémium nyugdíjak összege kizárólag
- a névleges és a tényleges egyéni nyugdíjszámlákon felhalmozódott névleges és tényleges nyugdíjtőke nagyságától, valamint
- a nyugdíjigénylés időpontjában hátralévő élettartam hosszától függ.
Ezzel két szinten is teljesül a rendszerszintű igazságosság követelménye: magasabb nyugdíjra számíthat, aki több járulékot fizetett, és az is, aki később igényli a nyugdíját – és persze vice versa.
Ilyen horderejű átalakításra lenne szükség ahhoz, hogy valódi egyéni nyugdíjszámlákat lehessen a magyar nyugdíjrendszerbe bevezetni.
Minden egyéb paradigmatikus változtatás (például dán mintára az állampolgári alapnyugdíj és a foglalkoztatói nyugdíjpillér kombójára épülő hibrid rendszer vagy német mintára a nyugdíjpont-rendszer) bevezetése is hatalmas előkészítő munkát igényelne.
A német modell
A német rendszer 2001 óta nyugdíjpontokra épül. A biztosított minden biztosítási év után az adott évben elért relatív kereseti helyzetét tükröző nyugdíjpontot kap. A nyugdíjpont értékét elsősorban az éves – kötelező járulék alapját képező – kereset határozza meg, amelyet a német nemzetgazdasági átlagbérhez kell viszonyítani, vagyis a személyes kereset összegét el kell osztani a nemzetgazdasági átlagbér összegével. A képletnek megfelelően egy pontot ér a járulékfizetők átlagos kereseti szintjének megfelelő kereset. Ha ennél magasabb a kereset, 1-nél nagyobb értékű, ha kisebb a kereset, 1-nél kisebb értékű nyugdíjpontot kap az adott évben a biztosított. A kereset alapján meghatározott nyugdíjponthoz hozzá kell adni a járulékfizetéssel nem járó, de biztosítási időnek minősülő tartamok alapján járó pontokat is. Ilyen járulékfizetéssel nem járó, de biztosítási időnek minősülő tartamok közé tartozik a felsőoktatásban töltött idő, betegség miatti munkaképtelenség, a rehabilitáció, vagy a munkanélküliség tartama.
Természetesen a gyermeknevelésre tekintettel is szerezhetők nyugdíjpontok. A gyermek három éves koráig a szülők évente 1 pontot, összesen egy gyermek után 3 pontot kapnak. A szülők meg is oszthatják egymás között e pontokat. Ez a rendelkezés két gyermek esetében már önmagában megalapozhatja egy szülő nyugdíjjogosultságát: ha valaki legalább 5 évig él Németországban és ezalatt felnevel legalább két kisgyermeket legalább 3 éves korukig, akkor anélkül is nyugdíjjogosultságot szerez, hogy keresőtevékenységet folytatott volna, miután ezt a gyermeknevelési időtartamot a német nemzetgazdasági átlagbér alapján veszik figyelembe minden évben – ezt jelenti az évi 1 pont gyermekenként. Az évi egy pontra a kisgyermekes szülő attól függetlenül jogosult, hogy folytat-e keresőtevékenységet.
Nyugdíjba vonuláskor a nyugdíjpontok számát az aktuális nyugdíjértékkel megszorozva számítják a nyugdíj összegét (néhány korrekciós tényező figyelembevételével).
A német nyugdíjrendszerben minden évben július 1-jén az aktuális nyugdíjérték szerint szabályozzák a nyugdíjak összegét. Vagyis nem csak az adott évben megállapítandó, új nyugdíjak összegére, hanem a korábban megállapított összes nyugdíj összegére is hat az aktuális nyugdíjérték. Ha az aktuális nyugdíjérték nő, akkor az összes nyugdíj összege ennek megfelelően nő. A törvényi garanciánál fogva az aktuális nyugdíjérték nem csökkenhet, ezért legrosszabb esetben a nyugdíjak összege nem változik a következő évben.
Az aktuális nyugdíjérték megegyezik annak a havi nyugdíjnak az összegével, ami egy átlagkeresőt illetne meg a tárgyévben. Az átlagkeresetet a német Nemzeti Számlák alapján határozzák meg. A számítás során az előző évi aktuális nyugdíjértéket megszorozzák
- az előző évi nemzetgazdasági bruttó átlagkereset változásának mértékével, majd
- az előző évi nyugdíjjárulék változásának százalékos mértékével, majd
- az előző évi fenntarthatósági szorzótényezővel,
így kapják meg a tárgyévi aktuális nyugdíjértéket.
A törvény garantálja, hogy a tárgyévet követő évi aktuális nyugdíjérték semmilyen esetben sem lehet kisebb, mint a tárgyévi aktuális nyugdíjérték. Ha a valóságban kisebb lenne, akkor ezt nem tükröztetik az adott évi aktuális nyugdíjértékben, hanem a jövőbeni növekedés terhére számítják be úgy, hogy a következő években bekövetkező növekedésnek csak a felét veszik figyelembe mindaddig, amíg ezáltal nem pótolják a hiányt.
Nincs idő – a halogatás végzetes lehet
A cikksorozatban felsorolt lehetséges intézkedések – és természetesen bármilyen értelmes további javaslat – érdemi társadalmi és szakértői vitáját a jövő évi választások után késedelem nélkül meg kell kezdeni, hogy még időben legyen esély a politikai cselekvési terv kidolgozására és végrehajtására a mai középkorú és fiatal nemzedékek jövőbeni állami nyugdíja kifizethetősége érdekében.
Sorvezető a nyugdíjreformhoz a választások után felálló kormányzat számára
Két könnyű és kockázatmentes intézkedés
- A jövőbeni nyugdíjkorhatárnak a 65 éves korban várható további élettartamhoz kötése
- A nyugdíjskála kiegyenesítése
Három könnyű, de közepes kockázattal járó intézkedés
- A járulékplafon visszavezetése
- A degresszió újraszabályozása
- A nők kedvezményes nyugdíja feltételeinek fokozatos szigorítása
Két könnyű, de fokozottan kockázatos intézkedés
- A 13. havi nyugdíj összegének korlátozása vagy egységesítése
- A nyugdíjplafon bevezetése
Két közepesen nehéz és közepesen kockázatos intézkedés
- A nyugdíjba vonulási feltételek rugalmasabbá tétele
- A nyugdíjemelési eljárás átalakítása és a nyugdíjmegállapítás valorizációs eljárásból eredő méltánytalanságainak elhárítása
Egy közepesen nehéz, de fokozottan kockázatos intézkedés
- A foglalkoztatói nyugdíjpillér általános bevezetése
Három nehéz és kifejezetten kockázatos intézkedés
- A nyugdíjvárományok méltánytalanságainak enyhítése
- Automatikus kiegyenlítő mechanizmusok bevezetése
- Az egyéni nyugdíjszámlák bevezetése
A legsürgősebb e 13 intézkedés közül a nyugdíjemelési eljárás átalakítása, és ezzel egyidejűleg a nyugdíjmegállapítás valorizációs eljárásból eredő méltánytalanságainak elhárítása lehet, talán ezzel célszerű majd kezdeni az érdemi nyugdíjreformot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Példátlan katonai csúcstalálkozó: Vlagyimir Putyin Oroszország legfontosabb szövetségeseivel tárgyal
Már az Amerika utáni világot rebesgetik.
Forint, euró, dollár – hogyan lovagold meg a devizapiac hullámait?- Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Túlélheti-e a demokrácia a mesterséges intelligenciát?
Az AI-forradalom a zárt politikai rendszereket a nyíltakhoz képest stabilabbá teheti.
Itt már 1 millió forint felett keresnek a magyarok
Hatalmas a szakadék.
Időjárás: kiderült, mit hoz ma a hidegörvény
Megjött az előrejelzés.
Északon is bővülhet majd az EU?
A geopolitikai fejlemények miatt egyre vonzóbbá vált ez a lehetőség mind az EU, mind az északi országok számára.
Hadügyminisztérium alakulhat Amerikában
Kongresszusi jóváhagyást igényelhet.
Mégis összejöhet az orosz-ukrán találkozó
Zelenszkij öt lehetséges helyszínt nevezett meg.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Közzétette a Raiffeisen Bank is az Otthon Start hirdetményét
Egészen pontosan megjelent a Raiffeisen Bank honlapján a szeptembertől érvényes hitel hirdetmény. A dokumentumban pedig már szerepe az Otthon Start hitel is. A pénzintézet 100 ezer Ft jóváírás
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.