Időjárás: kiderült, mit hoz ma a hidegörvény

Magyarország időjárását hidegörvény alakítja, azonban a csapadéktevékenység súlypontja délután egyre inkább kelet, északkelet felé tolódik - derült ki a HungaroMet időjárás-előrejelzéséből.

Időjárás vasárnap

Hidegörvény alakítja időjárásunkat, hatására ma is többfelé valószínű eső, zápor, zivatar

- írta reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.

Azonban a csapadéktevékenység súlypontja délután egyre inkább kelet, északkelet felé tolódik, miközben

a nyugati tájakon fokozatosan szűnik a csapadék, szakadozottá válhat a felhőzet.

A színezett területen élénk, erős lökések kísérik az északnyugati szelet - írták térképük mellé. Az előrejelzés szerint a hőmérséklet 23-30 fok között tetőzik.

A figyelmeztetések és riasztások miatt érdemes figyelni a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő veszélyjelző térképeit.

Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében

Kora délutánig erősen felhős vagy borult lesz az ég és helyenként eső, zápor előfordulhat - írta a Balaton és a Velencei-tó térségének vasárnapi időjárásáról a meteorológiai szolgálat. A délután második felére felszakadozik, csökken a felhőzet és hosszabb-rövidebb időszakokra már a nap is kisüthet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Késő estére 18-19 fok köré hűl a levegő.

A Balaton Siófoknál 21, a Velencei-tó Agárdnál 21.5 fokos.

Időjárás hétfőn

A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után a keleti országrészben sok, nyugaton kevesebb gomolyfelhő képződik, melyek mellett többórás napsütés várható. Keleten, északkeleten zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban döntően 14-19 fok között alakul, ennél hűvösebb a derült dunántúli tájakon lehet, délután 26-32 fokra számíthatunk - közölte a meteorológiai szolgálat.

