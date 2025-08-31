Időjárás: kiderült, mit hoz ma a hidegörvény

Időjárás vasárnap
Hidegörvény alakítja időjárásunkat, hatására ma is többfelé valószínű eső, zápor, zivatar
- írta reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.
Azonban a csapadéktevékenység súlypontja délután egyre inkább kelet, északkelet felé tolódik, miközben
a nyugati tájakon fokozatosan szűnik a csapadék, szakadozottá válhat a felhőzet.
A színezett területen élénk, erős lökések kísérik az északnyugati szelet - írták térképük mellé. Az előrejelzés szerint a hőmérséklet 23-30 fok között tetőzik.
A figyelmeztetések és riasztások miatt érdemes figyelni a meteorológiai szolgálat folyamatosan frissülő veszélyjelző térképeit.
Időjárás a Balaton és a Velencei-tó térségében
Kora délutánig erősen felhős vagy borult lesz az ég és helyenként eső, zápor előfordulhat - írta a Balaton és a Velencei-tó térségének vasárnapi időjárásáról a meteorológiai szolgálat. A délután második felére felszakadozik, csökken a felhőzet és hosszabb-rövidebb időszakokra már a nap is kisüthet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Késő estére 18-19 fok köré hűl a levegő.
A Balaton Siófoknál 21, a Velencei-tó Agárdnál 21.5 fokos.
Időjárás hétfőn
A HungaroMet prognózisa szerint hétfőn a hajnali pára- és ködfoltok feloszlása után a keleti országrészben sok, nyugaton kevesebb gomolyfelhő képződik, melyek mellett többórás napsütés várható. Keleten, északkeleten zápor előfordulhat. A délnyugati, déli szelet a Dunántúl nyugati felén élénk, időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban döntően 14-19 fok között alakul, ennél hűvösebb a derült dunántúli tájakon lehet, délután 26-32 fokra számíthatunk - közölte a meteorológiai szolgálat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hadügyminisztérium alakulhat Amerikában
Kongresszusi jóváhagyást igényelhet.
Mégis összejöhet az orosz-ukrán találkozó
Zelenszkij öt lehetséges helyszínt nevezett meg.
Villámárvizek sújtják Magyarországot - Videókon mutatjuk
Felhőszakadás és villámárvíz.
Váratlan fordulat: Amerika hátraléphet a béketárgyalásoktól, és hagyja, hogy "egy ideig harcoljanak"
Nő a frusztráció a Fehér Házban.
Kiderült, kinek a munkáját fenyegeti igazán a mesterséges intelligencia
Vajon te is köztük vagy?
Új szankciós csomag készül Oroszország ellen
Odaszúrt Amerikának Kaja Kallas.
Kiderült: titkos üzemek vannak Ukrajnában, sorra gyártják a Vector-okat
Már tavaly április óta.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Közzétette a Raiffeisen Bank is az Otthon Start hirdetményét
Egészen pontosan megjelent a Raiffeisen Bank honlapján a szeptembertől érvényes hitel hirdetmény. A dokumentumban pedig már szerepe az Otthon Start hitel is. A pénzintézet 100 ezer Ft jóváírás
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?