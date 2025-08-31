Itt már 1 millió forint felett keresnek a magyarok

Már 4 olyan járás is van Magyarországon, ahol a bruttó átlagkereset 1 millió forint felett alakul. Az ország egyes régiói között hatalmas különbségeket látunk, ugyanis továbbra is vannak olyan régiók, ahol fele ennyi pénzt sem kapnak az emberek. Bemutatjuk az ország összes járásának a béradatát.

Az idei év első felében a bruttó átlagkereset 692 800 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt. Az átlag azonban elfedi az országban látható hatalmas különbségeket.

Több mint kétszer annyit lehet keresni azokban a járásokban, amelyek gazdaságilag fejlettek, mint azokban, ahol gyenge a gazdasági aktivitás.

A legmagasabb bruttó átlagkeresetek jellemzően Budapest elit kerületeiben és a nyugati agglomerációban koncentrálódnak. A II. és XII. kerület béradatai az egész ország jövedelmi térképén kiemelkednek.