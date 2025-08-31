Itt már 1 millió forint felett keresnek a magyarok

Az idei év első felében a bruttó átlagkereset 692 800 forint, a nettó átlagkeresete 476 100 forint volt. Az átlag azonban elfedi az országban látható hatalmas különbségeket.
Több mint kétszer annyit lehet keresni azokban a járásokban, amelyek gazdaságilag fejlettek, mint azokban, ahol gyenge a gazdasági aktivitás.
A legmagasabb bruttó átlagkeresetek jellemzően Budapest elit kerületeiben és a nyugati agglomerációban koncentrálódnak. A II. és XII. kerület béradatai az egész ország jövedelmi térképén kiemelkednek.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Hogyan alakulnak a bérek országos szinten?
- Hol a legmagasabb a fizetés?
- Vannak olyan kerületek, ahol 1 millió forint felett az átalgbér?
- Mennyi a fizetés az ország legszegényebb járásaiban?
- Mutatjuk az ország összes járásnak a béradatát!
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva! További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés