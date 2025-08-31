  • Megjelenítés
Kitört a halálos vírus, drasztikus lépésre kényszerülnek a hatóságok
Kitört a halálos vírus, drasztikus lépésre kényszerülnek a hatóságok

Magas patogenitású H5N1 madárinfluenza vírust mutattak ki egy délnyugat-angliai baromfitelepen, amire a brit hatóságok azonnali intézkedésekkel reagáltak.
A brit kormány vasárnap jelentette be, hogy a Devon megyei Exminster közelében található baromfitelepen igazolták a magas patogenitású H5N1 madárinfluenza vírus jelenlétét.

A hatóságok 3 kilométeres védelmi zónát és 10 kilométeres megfigyelési területet jelöltek ki az érintett létesítmény körül.

A kormány közleménye szerint a telepen található összes baromfit humánus módon leölik a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.

