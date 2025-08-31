  • Megjelenítés
Meglepetéseket ígér a szeptemberi időjárás
Gazdaság

Meglepetéseket ígér a szeptemberi időjárás

Portfolio
A meteorológiai ősz első napjaiban nyárias időjárás várható, majd a hét közepétől változékonyabbra fordul az idő, helyenként záporokkal, zivatarokkal - számolt be az Időkép.

Hétfőn, a meteorológiai ősz kezdetén valódi nyári időjárásra számíthatunk a fővárosban és környékén. A napsütést csak kevés gomolyfelhő zavarja majd, csapadék nem várható. A délnyugati szél mérsékelt marad, hajnalban helyenként pára- és ködfoltok alakulhatnak ki.

A hőmérséklet kora reggel 19 fok körül, délutánra 30 fok közelébe emelkedik.

Kedden továbbra is sok napsütés és meleg idő várható,

a hőmérséklet csúcsértéke 29-34 fok között alakul.

A délután folyamán a Dunántúl fölé fátyolfelhők érkeznek, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, ami helyenként záporokat, zivatarokat eredményezhet. A délies irányú szél több helyen élénk lesz.

Szerdán hidegfront érkezik, amely megnövekvő gomolyfelhőzetet hoz magával. Az ország számos területén számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi-északnyugati irányúra forduló szél elsősorban a Dunántúlon és a zivatarok környezetében erősödhet fel.

A hajnali 15-21 fokos minimumok után délutánra 24-31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön a reggeli pára- és ködfoltok feloszlását követően az ország nyugati részén sok napsütés várható, míg a középső és keleti területeken a napos időszakokat elszórtan záporok, zivatarok szakíthatják meg. A szél csak a zivatarok környezetében erősödhet fel.

A napi csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
madárinfluenza halálos vírus baromfitelep tiltás élelmiszerbiztonság h5n1
Gazdaság
Kitört a halálos vírus, drasztikus lépésre kényszerülnek a hatóságok
Pénzcentrum
Ezek a magyar családok az iskolakezdés legnagyobb áldozatai: félmillió gyerek érintett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility