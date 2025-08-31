Meglepetéseket ígér a szeptemberi időjárás

Hétfőn, a meteorológiai ősz kezdetén valódi nyári időjárásra számíthatunk a fővárosban és környékén. A napsütést csak kevés gomolyfelhő zavarja majd, csapadék nem várható. A délnyugati szél mérsékelt marad, hajnalban helyenként pára- és ködfoltok alakulhatnak ki.
A hőmérséklet kora reggel 19 fok körül, délutánra 30 fok közelébe emelkedik.
Kedden továbbra is sok napsütés és meleg idő várható,
a hőmérséklet csúcsértéke 29-34 fok között alakul.
A délután folyamán a Dunántúl fölé fátyolfelhők érkeznek, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, ami helyenként záporokat, zivatarokat eredményezhet. A délies irányú szél több helyen élénk lesz.
Szerdán hidegfront érkezik, amely megnövekvő gomolyfelhőzetet hoz magával. Az ország számos területén számíthatunk záporokra, zivatarokra. Az északi-északnyugati irányúra forduló szél elsősorban a Dunántúlon és a zivatarok környezetében erősödhet fel.
A hajnali 15-21 fokos minimumok után délutánra 24-31 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Csütörtökön a reggeli pára- és ködfoltok feloszlását követően az ország nyugati részén sok napsütés várható, míg a középső és keleti területeken a napos időszakokat elszórtan záporok, zivatarok szakíthatják meg. A szél csak a zivatarok környezetében erősödhet fel.
A napi csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakulhat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
