Megszűnik az országos tűzgyújtási tilalom, nyolc vármegye kivétel
MTI
Szeptember 1-jén országos szinten megszűnik a tűzgyújtási tilalom, mert az elmúlt napok esőzéseinek köszönhetően egyes területeken mérséklődött a tűzveszély, a korlátozás azonban nyolc vármegyében érvényben marad - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vasárnap az MTI-vel.

A Nébih és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján hétfőn országosan megszűnik a tűzgyújtási tilalom.

A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett

a visszavonás által érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata.

Fontosnak nevezték azonban, hogy az aszály miatt nagyobb mennyiségű holt biomassza van az erdőkben és továbbra is vízhiány tapasztalható az erdőtalajok jelentős részében. Ezért - bár az országos tilalmat visszavonják - a tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényes marad Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol nem hullott elegendő csapadék.

Kiemelték, hogy

a tilalom feloldása által érintett vármegyékben a tűzveszély továbbra sem szűnt meg.

A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken - olvasható a hivatal közleményében.

