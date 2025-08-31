Megszűnik egy díj az autópályamatricáknál, több ezer forint maradhat az autósok zsebében

Szeptember 1-től megszűnik a kényelmi díj az autópálya-matrica értékesítésben a 2025. évi LVI. törvény alapján. Ez azt jelenti, hogy már nemcsak a benzinkutakon, hanem

az online szolgáltatóknál vásárolt matricák után sem kell külön fizetni.

Mindez a szakportál szerint szolgáltatótól függően

akár több ezer forintos plusz költséget jelentett a figyelmetlen autósoknak.

Mivel ezentúl az online viszonteladók a vevők által megfizetett kényelmi díj helyett a vásárlások után a szolgáltatótól kapják a jutalékot (továbbértékesítési díjat), ezért jelentős átalakulásra lehet számítani az autópálya-matrica értékesítésben – nemcsak a viszonteladók, hanem az autósok részéről is.

A szakportál felmérései szerint évről évre annak ellenére szorul vissza a benzinkutas értékesítés, hogy a fizikai vásárlásnál eddig sem volt kényelmi díj.

