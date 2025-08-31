  • Megjelenítés
Megszűnik egy díj az autópályamatricáknál, több ezer forint maradhat az autósok zsebében
Megszűnik egy díj az autópályamatricáknál, több ezer forint maradhat az autósok zsebében

Portfolio
Mostantól már online is olcsóbban lehet autópálya-matricát venni, mert szeptember 1-től megszűnik a kényelmi díj, amely szolgáltatótól függően akár több ezer forintos plusz költséget jelentett a figyelmetlen autósoknak - írja az autopalyamatrica.hu.

Szeptember 1-től megszűnik a kényelmi díj az autópálya-matrica értékesítésben a 2025. évi LVI. törvény alapján. Ez azt jelenti, hogy már nemcsak a benzinkutakon, hanem

az online szolgáltatóknál vásárolt matricák után sem kell külön fizetni.

Mindez a szakportál szerint szolgáltatótól függően

akár több ezer forintos plusz költséget jelentett a figyelmetlen autósoknak.

Mivel ezentúl az online viszonteladók a vevők által megfizetett kényelmi díj helyett a vásárlások után a szolgáltatótól kapják a jutalékot (továbbértékesítési díjat), ezért jelentős átalakulásra lehet számítani az autópálya-matrica értékesítésben – nemcsak a viszonteladók, hanem az autósok részéről is.

A szakportál felmérései szerint évről évre annak ellenére szorul vissza a benzinkutas értékesítés, hogy a fizikai vásárlásnál eddig sem volt kényelmi díj.

Jó hír jött a magyar autósoknak: hétfőtől változás jön az autópályákon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

