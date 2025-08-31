Nem mindenki fog ennek örülni: mutatjuk a jövő heti időjárást

Hétfőn a pára, köd feloszlása után az ország nyugati felén kevés, keleten több gomolyfelhő képződik, de alapvetően
sokat fog sütni a nap.
Az északkeleti, keleti tájakon néhány zápor kialakulhat. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.
Kedden általában sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd nyugat felől növekszik a felhőzet.
Délután a nyugati határvidéken, estétől a Dunántúlon már másutt is van esély záporra, zivatarra.
A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12-18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz, míg a maximum 28-34 fok között várható.
Szerdára virradóra erősen megnövekszik a felhőzet, amely napközben nyugat felől már csökken is, keletről nyugat felé haladva egyre több napsütés valószínű. Összességében többfelé lehet számítani záporra, zivatarra, majd esőre is. Reggelig a Tiszántúlon még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Dunántúlon már szűnik a csapadéktevékenység. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A minimum-hőmérséklet 15-21, a maximum 25-30 fok között alakulhat.
Csütörtökön általában gomolyfelhős, napos idő várható, de keleten magasszintű felhőzet is lesz felettünk. A Dunától keletre egy-egy zápor, kis eséllyel esetleg zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11-17, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27-30 fok között alakul.
Pénteken gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Hajnalban 10-18, délután 25-32 fok várható.
Szombaton is gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Kora reggel 10-18, délután 25-32 fok valószínű.
Vasárnap gyengén vagy közepesen felhős idő és többórás napsütés valószínű, helyenként lehet zápor, zivatar. A délnyugati, nyugati szél napközben megélénkül. Hajnalban 10-18, délután 25-32 fok között alakul a hőmérséklet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
