Gazdaság

Örömhír a magyar nyugdíjasoknak: hétfőtől érkezik a kormány több tízezres ajándéka

Hétfőn kezdődik, és október közepéig tart a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok postai kézbesítése – derült ki Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója Facebook-videójából.

Mint elmondta, a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják az utalványt. A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik, és a kézhezvételt követően azonnal,

egészen december 31-éig lehet őket felhasználni hideg élelmiszer vásárlására.

Be lehet váltani a hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, különböző diszkontokban, a pékségekben, a hentesnél, az zöldségesnél, a piacon és az őstermelőknél egyaránt. Viszont nem lehet venni belőle melegételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut és kozmetikai cikket sem.

Az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat. Nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle – hívta fel a figyelmet Nyitrai Zsolt.

