Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között több autó ütközött. A 46-os km-nél továbbra is csak egy sáv járható és
a torlódás meghaladta a 10 km-et,
a menetidő-növekedés akár egy óra is lehet. Sokan kerülnek a 3-as főút felé, ezért Aszód előtt is több km hosszan araszolnak a járművek.
Baleset történt az M1-es autópálya és az M0-s autóúti csomópontban. Aki az M1-es autópályáról Hegyeshalom felől szeretne ráhajtani az M0-s autóútra az M7-es felé, annak sávzárásra kell készülnie. Lassulás tapasztalható a helyszínen. Erős a forgalom az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon. Lassulás számítsanak a Balaton felől igyekvők, a 80-as jelű Polgárd csomópontnál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek és indulás előtt tájékozódjanak a forgalmi helyzetről. Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Zelenszkij bejelentette: újabb mélységi csapásokat tervez Ukrajna, erőik felkészültek
Oroszország azt állítja, egy nap alatt 112 ukrán drónt lőtt le.
Több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán
Az M1-es autópálya és az M0-s autóút csomópontjában is baleset történt.
Visszatért a CashTag, rögtön az iskolakezdés horror költségeivel sokkol
A külföldi árakkal is összehasonlítja a magyarokat a Pénzcentrum videója.
Összejöttek a szovjet utódállamok, nagyszabású hadgyakorlat kezdődött Fehéroroszországban
Közös művelet előkészítésének és végrehajtásának gyakorlása a feladat.
Megváltoztatták a hadviselést, lassan mégis eltűnnek az ikonikus fegyverek
Változnak az idők, változnak a követelmények.
Nagy újítást leplezett le a MÁV vezére
"Nincs keresgélés, nincs kód. Csak mutatod, és mész!"
Ukrajnában az áldozatok döntő többségét már a drónok okozzák – Elérkezett a robotizált hadviselés kora
Ez is szerepet játszik abban, hogy Ukrajna három éve képes feltartóztatni egy katonai szuperhatalmat.
Megszólaltak a lakásépítők az Otthon Startról: óriási boom jöhet az építkezéseknél
Hétfőn startol el a program.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Közzétette a Raiffeisen Bank is az Otthon Start hirdetményét
Egészen pontosan megjelent a Raiffeisen Bank honlapján a szeptembertől érvényes hitel hirdetmény. A dokumentumban pedig már szerepe az Otthon Start hitel is. A pénzintézet 100 ezer Ft jóváírás
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Ki igényelheti az Otthon Start hitelt?
Egy egyszerű kérdés, mégis ennek kapcsán voltak a legnagyobb változások az elmúlt 4-5 hét során. 2025 szeptember elsejével indul a program, a 2025.07.31-ei közlönyben a társadalmi egyeztetés
A módosított szupernövények jelenthetik a jövőt
Tudósok olyan genetikai módosításon dolgoznak, amelynek köszönhetően a haszonnövények képesek fokozott ütemben megkötni a szén-dioxidot, miközben sokkal magasabb a ter
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?