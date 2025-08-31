Több mint 10 kilométeres torlódás alakult ki az M3-as autópályán

Az M3-as autópályán, Budapest felé, Hatvan és Bag között több autó ütközött. A 46-os km-nél továbbra is csak egy sáv járható és

a torlódás meghaladta a 10 km-et,

a menetidő-növekedés akár egy óra is lehet. Sokan kerülnek a 3-as főút felé, ezért Aszód előtt is több km hosszan araszolnak a járművek.

Baleset történt az M1-es autópálya és az M0-s autóúti csomópontban. Aki az M1-es autópályáról Hegyeshalom felől szeretne ráhajtani az M0-s autóútra az M7-es felé, annak sávzárásra kell készülnie. Lassulás tapasztalható a helyszínen. Erős a forgalom az M7-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon. Lassulás számítsanak a Balaton felől igyekvők, a 80-as jelű Polgárd csomópontnál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek és indulás előtt tájékozódjanak a forgalmi helyzetről. Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as km-nél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik, illetve a személygépjárművel közlekedők a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Napközben állandósultak a torlódások, ezért az M1-en Tatabánya felől érkezők hosszabb menetidővel számoljanak!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images