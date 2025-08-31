Túlélheti-e a demokrácia a mesterséges intelligenciát?

A digitális technológiának elvileg azt kellett volna eredményeznie, hogy a hatalomból minél szélesebb kör részesüljön. Az internet korai időszakának látnokai azt remélték, hogy az általuk elindított forradalom révén az egyének képesek lesznek leküzdeni a tudatlanságot, a szegénységet és megszabadulni a zsarnokságtól. Egy ideig ez így is volt. Ma azonban az egyre okosabb algoritmusok mind inkább előre jelzik és alakítják minden döntésünket, lehetővé téve, hogy a központosított, nem elszámoltatható felügyeleti és ellenőrzési rendszernek eddig nem látott hatékonyságú formái jöjjenek létre.
Ez azt jelenti, hogy
az elkövetkező AI-forradalom a zárt politikai rendszereket a nyíltakhoz képest stabilabbá teheti.
A gyors változások korában az átláthatóság, a pluralizmus, a fékek és ellensúlyok, valamint más kulcsfontosságú demokratikus tényezők tehernek bizonyulhatnak. Lehet, hogy a nyitottság, amely sokáig előnyt biztosított a demokráciáknak, a vesztük okozója lesz?
Két évtizeddel ezelőtt megalkottam egy "J-görbét", hogy bemutassam egy adott ország nyitottsága és stabilitása közötti kapcsolatot. Röviden arról szólt az érvelésem, hogy míg az érett demokráciák azért stabilak, mert nyitottak, a konszolidált autokráciák pedig azért, mert zártak, addig a középső sávban (a "J" mélypontján) megrekedt országok nagyobb valószínűséggel omlanak össze, ha nehézségek alakulnak ki.
Ez a kapcsolat azonban nem statikus, a technológia alakítja azt. Amikor ezt a görbét megalkottam, a világot decentralizációs hullám jellemezte. Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) és az internet mindenhol összekötötte az embereket, több információval látta el őket, mint amihez valaha is hozzáférhettek, és ez a polgároknak, a nyitott politikai rendszereknek kedvezett. A berlini fal leomlásától, a Szovjetunió felbomlásától kezdve a kelet-európai színes forradalmakig, a Közel-Keleten végigsöprő arab tavaszig a globális liberalizáció megállíthatatlannak tűnt.
Ez a folyamat azóta megfordult. A decentralizáló IKT-forradalom átadta a helyét a hálózati hatásokra, a digitális felügyeletre és az algoritmikus nudge-ra (a felhasználók valamilyen irányba történő terelése – a szerk.) épülő centralizáló adatforradalomnak. Ahelyett, hogy szétosztotta volna, ez a technológia koncentrálta a hatalmat, és a legnagyobb adathalmazok felett rendelkezők – legyenek azok kormányok vagy nagy technológiai cégek – kezébe adta azt a képességet, hogy emberek milliárdjainak látásmódját, cselekedeteit és meggyőződését alakítsák.
Ahogy a polgárokat fő aktorokból a technológiai szűrők és adatgyűjtés tárgyává tették, a zárt rendszerek teret nyertek. A színes forradalmak és az arab tavasz által elért eredményeket felszámolták. Magyarországon és Törökországban felléptek a szabad sajtó ellen és átpolitizálták az igazságszolgáltatást. A Kínai Kommunista Párt (KKP) Hszi Csin-ping vezetésével megszilárdította a hatalmat, és visszafordította a két évtizede tartó gazdasági nyitást. És ami a legdrámaibb, az Egyesült Államok a demokrácia vezető exportőréből – bármennyire is következetlen és képmutató is volt – a demokráciát aláásó eszközök vezető exportőrévé vált.
Az AI-képességek elterjedése fel fogja gyorsítani ezeket a tendenciákat. A személyes adatainkon betanított modellek hamarosan jobban "ismernek" majd minket, mint mi magunkat, gyorsabban programoznak minket, mint ahogy mi programozni tudjuk őket, és még több hatalmat adnak át azoknak a keveseknek, akik az adatokat és az algoritmusokat kontrollálják.
Így mostanra a J-görbe elferdült, és inkább egy lapos U betűhöz hasonlít. A mesterséges intelligencia terjedésével mind a szorosan zárt, mind a hipernyitott társadalmak viszonylag törékenyebbek lesznek, mint voltak.
Idővel azonban, ahogy a technológia fejlődik és a legfejlettebb modellek feletti ellenőrzés megszilárdul, a mesterséges intelligencia megerősítheti az autokráciákat és megroppanthatja a demokráciákat,
visszafordítva az alakzatot egy fordított J betű felé, amelynek lejtése a zárt rendszereknek kedvező felállást mutat.
Ebben a világban a KKP képes lenne arra, hogy hatalmas adatállományát, a gazdaság állami ellenőrzését és a meglévő felügyelő apparátusát az elnyomás még hatékonyabb eszközévé alakítsa át. Az USA egy még inkább top-down (a döntések a legfelső szinten születnek, az alsó szintek szerepe csak a végrehajtás – a szerk.), kleptokratikusabb rendszer felé sodródna, amelyben a technológiai titánok szűk csoportja egyre nagyobb befolyást gyakorolna a közéletre magánérdekei érvényesítése céljából. Mindkét rendszer hasonlóan központosítottá – és dominánssá – válna a polgárok rovására. Az olyan országok, mint India és az Öböl-menti államok ugyanerre az útra lépnének, míg Európa és Japán geopolitikai jelentéktelenséggel (vagy rosszabb esetben belső instabilitással) nézne szembe, mivel lemaradnának a mesterséges intelligencia terén betöltött vezető szerepért folytatott versenyben.
A fentiekben felvázolthoz hasonló disztópikus szcenáriók elkerülhetők, de csak akkor, ha a decentralizált, nyílt forráskódú AI-modellek kerekednek felül. Tajvanon mérnökök és aktivisták egy nyílt forráskódú, DeepSeekre épülő modell kapcsán tartanak közösségi ötletbörzét (crowdsourcing) azt remélve, hogy a fejlett mesterséges intelligencia nem vállalati vagy állami, hanem civil kézben marad. (A paradoxon itt az, hogy a DeepSeek-et a tekintélyelvű rendszernek számító Kínában fejlesztették ki).
A tajvani fejlesztők sikere visszaállíthatja a korai internet által egykor ígért decentralizáció egy részét (bár a rosszindulatú szereplők számára is csökkentheti a káros képességek alkalmazásának akadályait). Egyelőre azonban a hatalmat központosító zárt modelleknek áll a zászló.
A történelem legalább egy kis reményt nyújt. Minden korábbi technológiai forradalom – a könyvnyomtatástól kezdve a vasúton át a műsorszóró médiáig – destabilizálta a politikát, és olyan új normák és intézmények kialakulását kényszerítette ki, amelyek végül helyreállították az egyensúlyt a nyitottság és a stabilitás között. A kérdés az, hogy a demokráciák képesek-e ismét alkalmazkodni, mégpedig időben, mielőtt a mesterséges intelligencia kiírja őket ebből a történetből.
Copyright: Project Syndicate, 2025.
Ian Bremmer
Politológus, az Eurasia Group geopolitikai kockázatelemző és tanácsadó cég, illetve a nemzetközi politikai kérdésekkel foglalkozó GZERO Media médiacég alapítója és elnöke. Az ENSZ mesterséges intelligenciával foglalkozó magas szintű tanácsadó testületének végrehajtó bizottságának tagja. Jelenleg a Columbia Egyetemen oktat, korábban a New York University professzora volt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
