Visszatért a CashTag, rögtön az iskolakezdés horror költségeivel sokkol

Új évaddal tért vissza a Pénzcentrum gazdasági vlogja, a CashTag, amely első epizódjában az iskolakezdés költségeit vizsgálja. A riport szerint egy első osztályos gyermek beiskolázása jelentős anyagi terhet jelent a családoknak.

A legnagyobb kiadást a tanszerek jelentik, amelyekre az elsősök szülei 20-40 ezer forintot költenek. Az iskolatáska ára is komoly tétel: a szülők fele 25-45 ezer forint között, míg másik fele 25 ezer forint alatt próbálja tartani ezt a kiadást.

A járulékos költségek - tornaruha, tisztasági csomag, menza, osztálypénz, elektronikai eszközök, különórák, sportolás és zeneórák - további 20-30 ezer forintot tehetnek ki. Így

összességében akár 100 ezer forintra is rúghat egy elsős beiskolázásának teljes költsége.

A műsor rámutat, hogy bár akciókkal és előretervezéssel lehet spórolni, az iskolakezdés még így is az év egyik legnagyobb egyszeri kiadása sok háztartásban. A videó Magyarország mellett Ausztria és Szlovákia tanszervásárlási lehetőségeit is összehasonlítja, kiemelve, hogy a magyar családok számára ezek a kiadások gyakran aránytalanul nagy terhet jelentenek a jövedelmekhez képest.

