Akkora tűz van, hogy a Normafáról is látszik (2.0)

Lángba borult egy mintegy ötszáz négyzetméteres könnyűszerkezetes raktárépület Pilisvörösvár szélén, a 10-es főút 16-os kilométerszelvényének közelében. Az érintett létesítményben mezőgazdasági gépeket és műtrágyát tároltak.

A tűzeset kezelésére kiterjedt tűzoltói apparátust mozgósítottak:

a helyszínre érkeztek fővárosi hivatásos tűzoltó egységek, a fővárosi katasztrófavédelmi mobil labor, valamint a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakemberei. A hivatásos erők mellett a pilisvörösvári és pilisszentiváni önkéntes tűzoltók is részt vesznek a tűz megfékezésében.

A tűzoltók habosított vízsugarakkal próbálják megfékezni a lángokat. A keletkezett füstoszlop olyan jelentős méretű, hogy az Időkép webkameráján a Normafáról is jól látható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images