Akkora tűz van, hogy a Normafáról is látszik (2.0)
Gazdaság

Akkora tűz van, hogy a Normafáról is látszik (2.0)

Portfolio
Tűz ütött ki egy mezőgazdasági gépeket és műtrágyát tároló raktárépületben Pilisvörösvár határában. A katasztrófavédelem jelentős erőkkel vonult a helyszínre - tudósított a Katasztrófavédelem. A tüzet este eloltották az elsődleges felderítés alapján az épületben három targonca, egy kombájn, egy kisteherautó, egy traktor és egy mezőgazdasági gép égett ki.

Lángba borult egy mintegy ötszáz négyzetméteres könnyűszerkezetes raktárépület Pilisvörösvár szélén, a 10-es főút 16-os kilométerszelvényének közelében. Az érintett létesítményben mezőgazdasági gépeket és műtrágyát tároltak.

A tűzeset kezelésére kiterjedt tűzoltói apparátust mozgósítottak:

a helyszínre érkeztek fővárosi hivatásos tűzoltó egységek, a fővárosi katasztrófavédelmi mobil labor, valamint a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakemberei. A hivatásos erők mellett a pilisvörösvári és pilisszentiváni önkéntes tűzoltók is részt vesznek a tűz megfékezésében.

A tűzoltók habosított vízsugarakkal próbálják megfékezni a lángokat. A keletkezett füstoszlop olyan jelentős méretű, hogy az Időkép webkameráján a Normafáról is jól látható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Fórum

