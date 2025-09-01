  • Megjelenítés
Akkora tűz van, hogy a Normafáról is látszik
Gazdaság

Akkora tűz van, hogy a Normafáról is látszik

Portfolio
Tűz ütött ki egy mezőgazdasági gépeket és műtrágyát tároló raktárépületben Pilisvörösvár határában. A katasztrófavédelem jelentős erőkkel vonult a helyszínre - tudósított a Katasztrófavédelem.

Lángba borult egy mintegy ötszáz négyzetméteres könnyűszerkezetes raktárépület Pilisvörösvár szélén, a 10-es főút 16-os kilométerszelvényének közelében. Az érintett létesítményben mezőgazdasági gépeket és műtrágyát tároltak.

A tűzeset kezelésére kiterjedt tűzoltói apparátust mozgósítottak:

a helyszínre érkeztek fővárosi hivatásos tűzoltó egységek, a fővárosi katasztrófavédelmi mobil labor, valamint a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakemberei. A hivatásos erők mellett a pilisvörösvári és pilisszentiváni önkéntes tűzoltók is részt vesznek a tűz megfékezésében.

A tűzoltók habosított vízsugarakkal próbálják megfékezni a lángokat. A keletkezett füstoszlop olyan jelentős méretű, hogy az Időkép webkameráján a Normafáról is jól látható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
beruházás-bevétel-horvátország-minőség-munkaerőpiac-szállodaipar-turizmus-vendégéjszaka-vendéglátás
Gazdaság
Furcsa fordulat a horvát tengerparton
Pénzcentrum
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility