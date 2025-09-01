  • Megjelenítés
Bekeményít a horvát kormány, miután lehúzták a taxisok a turistákat
Bekeményít a horvát kormány, miután lehúzták a taxisok a turistákat

A horvát kormány jelentős módosításokat készül bevezetni a közúti közlekedési törvényben, hogy megfékezzék a növekvő taxidíjakat és szigorítsák az iparág szabályozását - írta meg a Croatia Week.

Oleg Butković közlekedési miniszter a Nova TV Dnevnik műsorában jelentette be, hogy a kormány újra

be kívánja vezetni a maximális viteldíjakat a taxiszolgáltatások esetében.

"Azt látjuk, hogy az árak emelkednek mindenféle egyértelmű ok nélkül. Kiszámoljuk, mi legyen a maximum, és ennek megfelelően állapítjuk meg. Nem szeretnénk azt sem, hogy ez olyan üzletággá váljon, amit az alacsony keresetek miatt senki sem akar végezni" - nyilatkozta a miniszter.

"Ugyanakkor olyan eseteket is látunk, ahol a sofőrök nincsenek taxisofőrként megjelölve. Speciális rendszámtáblákat fogunk javasolni a taxik számára, és egyéb módosításokat is végrehajtunk" - tette hozzá Butković.

Az árplafon és a kötelező megkülönböztető rendszámtáblák mellett a minisztérium további intézkedéseket is fontolgat a fuvarközvetítő alkalmazásokra és digitális platformokra vonatkozóan.

1500 euró egy rövid útért

A lépést több megdöbbentő eset váltotta ki, amikor turistákat rövid utakért horribilis összegekkel terheltek meg. Egy zágrábi esetben egy új-zélandi turistától 1506 eurót kértek el egy mindössze néhány eurót érő útért. A sofőr először 185 eurót kért, majd 150 euró készpénzt követelt. Amikor az utas kártyával próbált fizetni, a megállapodott összeg tízszeresét vonták le tőle.

Ha bevezetik az intézkedéseket, visszatérnek a maximált árak, a kötelező járműazonosítás, és szorosabb felügyelet alá kerülnek a Horvátországban működő fuvarközvetítő platformok.

