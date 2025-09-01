  • Megjelenítés
Beperelték a Milkát a zsugorítás miatt
Beperelték a Milkát a zsugorítás miatt

A német fogyasztóvédelmi szövetség beperelte a Mondelez vállalatot, mert a Milka csokoládék mérete észrevétlenül csökkent, miközben az árak emelkedtek - számolt be a Retail Detail.

Több Milka csokoládé súlya nemrég 100 grammról 90 grammra csökkent, anélkül, hogy ezt különösebben kommunikálták volna. A német fogyasztóvédelmi szervezet szerint a változás alig észrevehető a vásárlók számára: a csomagolás és a dizájn azonos maradt, miközben a szelet körülbelül egy milliméterrel vékonyabb lett. Nem sokkal korábban a kiskereskedelmi árak jelentősen emelkedtek.

Magyarországon is összementek a Milkák

Lapunk többször is írt a Milka csokoládék zsugorinflációjáról, azt ugyanis itthon be kell jelenteni a hatóságnak:

Panaszt nyújtottak be

A hamburgi fogyasztóvédelmi egyesület ezért tisztességtelen verseny és félrevezető csomagolás miatt panaszt nyújtott be a gyártó Mondelez ellen a brémai bíróságon.

Sok fogyasztó évek óta vásárolja a Milka csokoládét a megszokott csomagolásban, és feltételezi, hogy a tartalom nem változott

- mondja Armin Valet, a fogyasztóvédelmi egyesület táplálkozási szakértője. "De félrevezetik őket, mert egyes változatok most már csak 90 grammot tartalmaznak ugyanazért vagy akár magasabb árért."

Az új súly helyesen szerepel a csomagoláson, de apró betűkkel. Ráadásul a súlyt gyakran eltakarják a szupermarketek polcain lévő külső dobozok. A gyártó azonban hangsúlyozza, hogy az egyes szeletek új súlya egyértelműen fel van tüntetve a termék csomagolásán, és a változást a közösségi médiában is bejelentették, az összes szelet, változat és súly áttekintésével. Az áremelés szükséges, mert a kakaó ára az elmúlt tizenkét hónapban csaknem megháromszorozódott - állítja a vállalat.

A fogyasztóvédelmi szövetség nemcsak a gyártót pereli, hanem kötelező érvényű szabályozást is követel a szövetségi kormánytól a zsugorodó csomagolási tartalmakra vonatkozóan: a gyártókat kötelezni kell arra, hogy legalább hat hónapig figyelmeztető jelzést tüntessenek fel. Emellett a csomagolás méretét is csökkenteni kell, ahogy a tartalom csökken.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

