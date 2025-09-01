  • Megjelenítés
Ezt hozta az augusztus a Tisza Pártnak és a Fidesznek
Gazdaság

Portfolio
Az eddig megjelent közvélemény-kutatások eredményeit összegezve úgy tűnik, hogy augusztusban nem történt érdemi változás a hazai pártpreferenciákban. Eszerint a Tisza Párt vezet, a bejutási küszöb környékén lévő pártok kissé optimistábbak lehetnek a parlamentbe kerülési esélyeiket illetően.

A szokásos ellentmondásosság jellemzi a nyár végi felméréseket: a biztos szavazók között egy intézet érdemi Fidesz előnyt mér (Nézőpont, 8 százalékpont), három pedig a Tisza Párt vezetését (Publicus, IDEA, Republikon - átlagosan szintén 8 százalékpont). Ha ezeket az eredményeket "vakon" átlagoljuk, akkor továbbra is a Tisza fölényét láthatjuk.

A preferenciákban való elmozdulást illetően akkor sem leszünk okosabbak, ha az egyes intézetek legutóbbi felméréseihez egyenként viszonyítunk. A Nézőpont az előző méréséhez képest nagyobb Fidesz-előnyt, a Republikon kisebb Tisza-fölényt mért, eközben a Publicus szerint nőtt a Magyar Péter vezette párt többlete, az IDEA mérésében pedig a különbség változatlan.

Vagyis még az elmozdulások is igen vegyesek, ráadásul azok is mintavételi hibahatáron belüliek.

Utóbbi igaz a kis pártokra is, de mivel ott létkérdés, hogy a bejutási küszöb (5%) melyik oldalára kerülnek, ezért érdekesebbek a kis módosulások is. A friss mérések összességében nagyobb esélyt mutatnak arra, hogy akár ötpárti parlament alakuljon ki jövő tavasszal. A felméréseit ma közzétevő Republikon szerint például a DK (7%), a Mi Hazánk (8%) és a Kutyapárt (5%) együtt 20%-ra számíthatnak.

Az augusztusi eredmények értelmezésére ugyanaz igaz, mint amit korábbi havi összesítéseinknél megállapítottunk. A közvélemény-kutatási adatok idősoros értelmezése három okból is nagy nehézségbe ütközik.

  • Egyrészt az egyes intézetek felmérései nem teljesen azonos módszertannal készülnek,
  • másrészt az egyes intézetek publikációi nagyon eltérő gyakoriságúak,
  • harmadrészt (a közbeszédben ez a tény kapja a legnagyobb figyelmet) a kutatóintézetek élesen két csoportra oszthatók abból a szempontból, hogy az elmúlt bő egy évben kimutatták-e a Tisza Párt támogatottságának érdemi növekedését vagy sem.

Az illusztráció kedvéért kettészedtük a két csoport eredményeit. Az alábbi két ábrán először azokra a kutatóintézetekre szűrtünk, amelyek a kormánypárt előnyét mérik, a másodikban pedig azokra, akik mára már a Tisza vezetését látják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

