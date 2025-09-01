Ezt hozta az augusztus a Tisza Pártnak és a Fidesznek

Az eddig megjelent közvélemény-kutatások eredményeit összegezve úgy tűnik, hogy augusztusban nem történt érdemi változás a hazai pártpreferenciákban. Eszerint a Tisza Párt vezet, a bejutási küszöb környékén lévő pártok kissé optimistábbak lehetnek a parlamentbe kerülési esélyeiket illetően.

A szokásos ellentmondásosság jellemzi a nyár végi felméréseket: a biztos szavazók között egy intézet érdemi Fidesz előnyt mér (Nézőpont, 8 százalékpont), három pedig a Tisza Párt vezetését (Publicus, IDEA, Republikon - átlagosan szintén 8 százalékpont). Ha ezeket az eredményeket "vakon" átlagoljuk, akkor továbbra is a Tisza fölényét láthatjuk.

A preferenciákban való elmozdulást illetően akkor sem leszünk okosabbak, ha az egyes intézetek legutóbbi felméréseihez egyenként viszonyítunk. A Nézőpont az előző méréséhez képest nagyobb Fidesz-előnyt, a Republikon kisebb Tisza-fölényt mért, eközben a Publicus szerint nőtt a Magyar Péter vezette párt többlete, az IDEA mérésében pedig a különbség változatlan.

Vagyis még az elmozdulások is igen vegyesek, ráadásul azok is mintavételi hibahatáron belüliek.

Utóbbi igaz a kis pártokra is, de mivel ott létkérdés, hogy a bejutási küszöb (5%) melyik oldalára kerülnek, ezért érdekesebbek a kis módosulások is. A friss mérések összességében nagyobb esélyt mutatnak arra, hogy akár ötpárti parlament alakuljon ki jövő tavasszal. A felméréseit ma közzétevő Republikon szerint például a DK (7%), a Mi Hazánk (8%) és a Kutyapárt (5%) együtt 20%-ra számíthatnak.

Az augusztusi eredmények értelmezésére ugyanaz igaz, mint amit korábbi havi összesítéseinknél megállapítottunk. A közvélemény-kutatási adatok idősoros értelmezése három okból is nagy nehézségbe ütközik.

Egyrészt az egyes intézetek felmérései nem teljesen azonos módszertannal készülnek,

másrészt az egyes intézetek publikációi nagyon eltérő gyakoriságúak,

harmadrészt (a közbeszédben ez a tény kapja a legnagyobb figyelmet) a kutatóintézetek élesen két csoportra oszthatók abból a szempontból, hogy az elmúlt bő egy évben kimutatták-e a Tisza Párt támogatottságának érdemi növekedését vagy sem.

Az illusztráció kedvéért kettészedtük a két csoport eredményeit. Az alábbi két ábrán először azokra a kutatóintézetekre szűrtünk, amelyek a kormánypárt előnyét mérik, a másodikban pedig azokra, akik mára már a Tisza vezetését látják.

