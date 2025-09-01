Furcsa fordulat a horvát tengerparton

Sikerklub hazai kkv-nak Lépjen szintet vállalkozásával, éljen a hatékonyságnövelés teljes eszköztárával az AI-tól az energiahatékonyság-javításig!

A szakértők szerint az idei horvát turisztikai szezon "kissé furcsa" és eltér a korábbi évektől. Miközben a Turisztikai Minisztérium és a Horvát Idegenforgalmi Hivatal jelentései a vendégéjszakák számának növekedését emelik ki, számos szállodatulajdonos és vendéglátóipari vállalkozó figyelmeztet, hogy a bevételek gyengébbek, a nyereség pedig továbbra is "jelentős nyomás alatt van".

Goran Fabris, a Rudan szállodalánc igazgatósági tagja rámutatott, hogy bár a kapacitások évről évre bővülnek, a vendégek száma nem tart lépést ezzel. "A számok magasabbak, a vendégéjszakák száma magasabb, az összbevétel is magasabb lesz, de akik nem fektettek be időben, komoly bevételi problémákkal fognak szembesülni" – nyilatkozta Fabris a HRT-nek.

Petar Ćurlin vállalkozó hasonló véleményt fogalmazott meg. Szállodája nyolc százalékkal több vendégéjszakát regisztrált, mint tavaly, de a főszezon gyengébb volt. "A magasabb bevétel nem jelent magasabb profitot – tavaly a nettó nyereségünk 30 százalékkal csökkent.

Az elit turisták kellenek

Mind Fabris, mind Ćurlin hangsúlyozta a minőség és a magasabb költési hajlandósággal rendelkező vendégek vonzásának fontosságát. Ćurlin figyelmeztetett, hogy idén több látogató érkezett a közepes és alacsonyabb költési kategóriákból, miközben a nagyobb vásárlóerővel rendelkezőkre kellene összpontosítani.

A vendéglátás minőségét is kiemelte: A horvát turizmusból hiányzik a melegség, mert a munkaerő nagy része olyan külföldi, aki nem ismeri a nyelvet és a kultúrát

– mondta a HRT-nek.

Fabris hozzátette, hogy a szállodákba és apartmanokba történő beruházás önmagában nem elegendő a teljes desztinációk fejlesztése nélkül. A magas építési költségek megnehezítik a kapacitás további bővítését. A szakember a fiatalabb munkavállalók, turisztikai munkákhoz való változó hozzáállására is rámutatott: "Megváltoztak az idők – a fiatalok azért dolgoznak, hogy továbblépjenek. Ne kritizáljuk őket túlságosan; a munkaerőpiac ma másképp működik".

Bár Horvátország turisztikai számai papíron továbbra is erősek – az év első hat hónapjában mind az érkezések, mind a vendégéjszakák száma 4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest –, a profitmarzsokkal, a munkaerő-kihívásokkal és az autentikusabb vendégélmények iránti igénnyel kapcsolatos aggodalmak arra utalnak, hogy az ágazat jelentős kihívásokkal néz szembe.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a fenntartható növekedéshez nemcsak az infrastruktúrába, hanem az emberekbe és a teljes kínálat minőségébe is be kell fektetni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio