Hernádi Zsolt bemondta: nagy drágulás jöhet a benzinkutakon, ha leáll a Barátság vezeték

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Heti Napló vasárnapi adásában részletesen beszélt Magyarország energiabiztonsági kilátásairól és az orosz olajfüggőség kérdéseiről. Hernádi kifejtette, hogy bár 2027-re a Százhalombattai finomító képes lesz alternatív kőolajfajták feldolgozására is, ez nem jelenti automatikusan az orosz olajról való teljes leválást.

Az energiabiztonsági stratégia kapcsán a vezérigazgató a diverzifikáció fontosságát hangsúlyozta:

Miért jobb egy vezeték, mint amikor két vezeték működik? Mennyivel biztonságosabb?

- fogalmazott.

Az 1964 óta működő Barátság kőolajvezeték, amely Ukrajna területén keresztül szállít olajat Magyarországra, az utóbbi időben többször is támadások célpontja volt. Hernádi szerint a horvát Adria vezeték önmagában nem képes fedezni a teljes hazai szükségletet, ráadásul a használatáért az európai átlag négyszeresét kitevő tranzitdíjat kell fizetni.

A Mol mintegy 200 milliárd forintos beruházással készíti fel a Százhalombattai finomítót arra, hogy 2027-re rugalmasabban tudjon különböző kőolajtípusokat feldolgozni. Jelenleg a létesítmény körülbelül 50 százalékban alkalmas a Brent típusú olaj kezelésére, és eddig 17-18 különböző olajfajtát teszteltek. A vezető rámutatott, hogy bár minden olaj ledesztillálható, a valódi kihívást a másodlagos feldolgozó üzemek jelentik, amelyeknek kezelniük kell a különböző összetételű nyersanyagokat.

A Barátság vezeték esetleges leállása esetén napi 42 ezer tonna üzemanyagot kellene alternatív úton beszerezni, ami 800 vasúti vagont vagy 170 tartályautót jelentene naponta. Ez a logisztikai kihívás átmeneti ellátási zavarokat okozhatna a piacon - mutatott rá. Magyarország jelenleg körülbelül 30 napnyi stratégiai kőolajtartalékkal és további 45 napnyi üzemanyag-tartalékkal rendelkezik.

A Mol vezetője szerint

a Barátság kőolajvezeték teljes leállása esetén mintegy 10 százalékos áremelkedésre lehet számítani a benzinkutakon.

Rövidebb, átmeneti leállás esetén 20-40 forintos literenkénti drágulást prognosztizált.

Hernádi ugyanakkor kiemelte, hogy a legnagyobb problémát nem az áremelkedés jelentené, hanem az, hogy a finomítók nem tudnának teljes kapacitással működni, ami komoly ellátásbiztonsági kockázatot hordoz magában.

Címlapkép forrása: Portfolio