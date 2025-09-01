  • Megjelenítés
Hernádi Zsolt bemondta: nagy drágulás jöhet a benzinkutakon, ha leáll a Barátság vezeték
Gazdaság

Hernádi Zsolt bemondta: nagy drágulás jöhet a benzinkutakon, ha leáll a Barátság vezeték

Portfolio
A Barátság kőolajvezeték esetleges leállása 10 százalékos üzemanyagár-emelkedést okozna, de Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerint az igazi kockázat nem az árban, hanem az ellátásbiztonságban rejlik - tudósított az ATV.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az ATV Heti Napló vasárnapi adásában részletesen beszélt Magyarország energiabiztonsági kilátásairól és az orosz olajfüggőség kérdéseiről. Hernádi kifejtette, hogy bár 2027-re a Százhalombattai finomító képes lesz alternatív kőolajfajták feldolgozására is, ez nem jelenti automatikusan az orosz olajról való teljes leválást.

Az energiabiztonsági stratégia kapcsán a vezérigazgató a diverzifikáció fontosságát hangsúlyozta:

Miért jobb egy vezeték, mint amikor két vezeték működik? Mennyivel biztonságosabb?

- fogalmazott.

Az 1964 óta működő Barátság kőolajvezeték, amely Ukrajna területén keresztül szállít olajat Magyarországra, az utóbbi időben többször is támadások célpontja volt. Hernádi szerint a horvát Adria vezeték önmagában nem képes fedezni a teljes hazai szükségletet, ráadásul a használatáért az európai átlag négyszeresét kitevő tranzitdíjat kell fizetni.

A Mol mintegy 200 milliárd forintos beruházással készíti fel a Százhalombattai finomítót arra, hogy 2027-re rugalmasabban tudjon különböző kőolajtípusokat feldolgozni. Jelenleg a létesítmény körülbelül 50 százalékban alkalmas a Brent típusú olaj kezelésére, és eddig 17-18 különböző olajfajtát teszteltek. A vezető rámutatott, hogy bár minden olaj ledesztillálható, a valódi kihívást a másodlagos feldolgozó üzemek jelentik, amelyeknek kezelniük kell a különböző összetételű nyersanyagokat.

A Barátság vezeték esetleges leállása esetén napi 42 ezer tonna üzemanyagot kellene alternatív úton beszerezni, ami 800 vasúti vagont vagy 170 tartályautót jelentene naponta. Ez a logisztikai kihívás átmeneti ellátási zavarokat okozhatna a piacon - mutatott rá. Magyarország jelenleg körülbelül 30 napnyi stratégiai kőolajtartalékkal és további 45 napnyi üzemanyag-tartalékkal rendelkezik.

A Mol vezetője szerint

a Barátság kőolajvezeték teljes leállása esetén mintegy 10 százalékos áremelkedésre lehet számítani a benzinkutakon.

Rövidebb, átmeneti leállás esetén 20-40 forintos literenkénti drágulást prognosztizált.

Hernádi ugyanakkor kiemelte, hogy a legnagyobb problémát nem az áremelkedés jelentené, hanem az, hogy a finomítók nem tudnának teljes kapacitással működni, ami komoly ellátásbiztonsági kockázatot hordoz magában.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A bitcoinmágnás finnek

Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
kínai gazdaság kínai feldolgozóipar kínai ipar kínai autóipar
Gazdaság
Úgy növekszik Kína, hogy elindult a kirúgási hullám
Pénzcentrum
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility